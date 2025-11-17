Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại hội nghị

Ông Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh ông Trần Trí Quang là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng; có trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Trên các cương vị công tác, ông Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Trí Quang được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trí Quang cam kết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Trần Trí Quang cam kết cùng tập thể phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững

"Tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực" – ông Trần Trí Quang nhấn mạnh.

Quá trình công tác của ông Trần Trí Quang Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật công trình; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Từ tháng 1-2016 đến 11-2020, ông Quang là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp; tháng 12-2020 đến 7-2022 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 8-2022 đến 10-2023, ông Trần Trí Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh. Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, ông được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 28-3-2025, ông Quang được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 1-7, sau hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới cho đến nay.



