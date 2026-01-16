HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á

Tường Phước

(NLĐO) - "Siêu phẩm" của Nguyễn Đình Bắc vào lưới chủ nhà Ả Rập Saudi đang dẫn đầu danh sách “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Trên cổng bình chọn của LĐBĐ châu Á (AFC), pha lập công của Nguyễn Đình Bắc hiện đang tạm thời dẫn đầu với tỉ lệ phiếu vượt trội so với các bàn thắng còn lại. Đây là bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối bảng A, góp phần tạo nên thành tích toàn thắng ở vòng bảng của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Trong trận đấu này, Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp 2 và nhanh chóng để lại dấu ấn bằng tình huống xử lý tự tin, dứt điểm quyết đoán, thể hiện sự tiến bộ rõ nét của cầu thủ trẻ sinh năm 2004 trên đấu trường châu lục.

Không chỉ gây ấn tượng ở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp, Đình Bắc còn là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng bảng với 2 bàn thắng.

22 giờ 30 tối nay (ngày 16-1), U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết gặp U23 UAE, tiếp tục hành trình tại VCK U23 châu Á với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, Đình Bắc cùng Văn Thuận bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu vì dính chấn thương.

Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao thể trạng của hai cầu thủ này, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho trận đấu quan trọng này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng: “Về mặt cá nhân, cầu thủ UAE có thể trội hơn ở thể chất và tốc độ. Tuy nhiên, về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U23 Việt Nam được chuẩn bị tốt. 

Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới”.

Tin liên quan

Chờ U23 Việt Nam phá kỷ lục

Chờ U23 Việt Nam phá kỷ lục

Trong lịch sử, với 3 trận hòa và 5 thất bại, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước U23 UAE

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Indonesia tại ASEAN Cup 2026

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2026 hôm 15-1 đưa tuyển Việt Nam nằm chung bảng đấu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off.

Báo chí châu Á gọi tên U23 Việt Nam trước đại chiến với U23 UAE

(NLĐO) - Nhiều tờ báo châu Á dự báo thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều cơ hội hạ gục U23 UAE để bước tiếp vào bán kết.

U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
    Thông báo