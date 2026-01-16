Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á

Trên cổng bình chọn của LĐBĐ châu Á (AFC), pha lập công của Nguyễn Đình Bắc hiện đang tạm thời dẫn đầu với tỉ lệ phiếu vượt trội so với các bàn thắng còn lại. Đây là bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối bảng A, góp phần tạo nên thành tích toàn thắng ở vòng bảng của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

Trong trận đấu này, Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp 2 và nhanh chóng để lại dấu ấn bằng tình huống xử lý tự tin, dứt điểm quyết đoán, thể hiện sự tiến bộ rõ nét của cầu thủ trẻ sinh năm 2004 trên đấu trường châu lục.

Không chỉ gây ấn tượng ở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp, Đình Bắc còn là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng bảng với 2 bàn thắng.

22 giờ 30 tối nay (ngày 16-1), U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết gặp U23 UAE, tiếp tục hành trình tại VCK U23 châu Á với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, Đình Bắc cùng Văn Thuận bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu vì dính chấn thương.

HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện đang theo dõi sát sao thể trạng của hai cầu thủ này, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho trận đấu quan trọng này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng: “Về mặt cá nhân, cầu thủ UAE có thể trội hơn ở thể chất và tốc độ. Tuy nhiên, về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U23 Việt Nam được chuẩn bị tốt.

Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương. Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, nhưng hành trình chưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới”.