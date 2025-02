Nguyễn Filip mất phong độ khó hiểu!

Nguyễn Filip mang "mác" là thủ môn xuất thân từ Cộng hòa Czech - nền bóng đá phát triển tại châu Âu, có thể hình lý tưởng và đẳng cấp nhỉnh hơn các đồng nghiệp Việt Nam.

Không để lại nhiều ấn tượng

Nhập quốc tịch Việt Nam thành công cuối năm 2023, Filip nhanh chóng chiếm suất bắt chính trong đội hình tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier. Dù được chiến lược gia người Pháp trọng dụng song thủ thành sinh năm 1992 không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam, khi liên tục để thủng lưới và không biết thắng ở đấu trường quốc tế.

Nguyễn Filip đang thiếu nhiệt huyết khi thi đấu tại V-League 2024-2025 .Ảnh: VPF

Đến thời HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip dần phô bày các khuyết điểm cả về chuyên môn lẫn khả năng giao tiếp cùng đồng đội. Đó là nguyên nhân khiến thủ môn thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội không thể cạnh tranh với đồng nghiệp Nguyễn Đình Triệu. Anh phải liên tục ngồi dự bị trong đội hình tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024.

Cú sốc về mặt tinh thần ấy càng khiến phong độ thi đấu của Filip sa sút, kéo theo thành tích CLB Công an Hà Nội xuống rõ rệt trong những vòng đấu gần đây tại V-League 2024-2025. Qua 14 vòng đấu, Nguyễn Filip đã để thủng lưới 14 bàn, khiến đội nhà rơi xuống thứ 6 bảng xếp hạng, với 20 điểm, bị nhóm dẫn đầu tạo khoảng cách lớn về mặt điểm số.

Theo dõi màn trình diễn của đội bóng ngành Công an, cựu thủ thành Dương Hồng Sơn nhận xét Nguyễn Filip không có được sự tập trung tốt nhất mỗi khi thi đấu. Danh thủ từng vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ: "Nguyễn Filip dường như đang đánh mất phong độ và thường mất tập trung xuyên suốt trận đấu. Có nhiều tình huống Nguyễn Filip xử lý thiếu an toàn và tưởng chừng Công an Hà Nội phải nhận bàn thua".

Thi đấu thiếu tự tin

Đỉnh điểm, thủ môn Việt kiều lóng ngóng ra vào thiếu hợp lý, mắc lỗi chọn vị trí phòng thủ khiến đội nhà bị Quảng Nam đá thủng lưới đến 4 lần ở vòng đấu thứ 13 hôm 15-2. Dàn sao đắt giá của CLB Công an Hà Nội phải vất vả cầm hòa đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Ở trận đấu bù của vòng 11 diễn ra hôm 19-2, Nguyễn Filip tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua, bao gồm tình huống thể hiện sự thiếu tự tin khi băng lên khép góc, khiến đội nhà bị Thể Công Viettel đánh bại.

Màn tái đấu giữa 2 đội diễn ra trên sân Hàng Đẫy sau đó 4 ngày, Nguyễn Filip đã thi đấu khởi sắc hơn với những tình huống cản phá tốt giúp Công an Hà Nội thắng thuyết phục. Song với việc phải nhận thẻ vàng trong trận thắng này, thủ thành tuyển Việt Nam sẽ bị "treo găng" ở vòng đấu thứ 15, theo điều lệ thi đấu của V-League (Nguyễn Filip đã nhận tổng cộng 3 thẻ vàng từ đầu giải đấu).

Trong bối cảnh các thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Đình Triệu hay Lê Giang, Trung Kiên đang có điểm rơi phong độ rất tốt, cơ hội cạnh tranh suất lên tuyển quốc gia ở dịp FIFA Days tháng 3-2025 sẽ càng trở nên hạn hẹp đối với Nguyễn Filip.

"Phong độ thiếu ổn định của Nguyễn Filip khiến người hâm mộ nghi vấn về trình độ, đẳng cấp của thủ thành được đào tạo bài bản, rèn luyện ở châu Âu.