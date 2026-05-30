Nguyên hiệu trưởng từng bị tuyên án tù chia sẻ về dự định sắp tới

Ngày 30-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau - cho biết rất vui khi nhận quyết định đình chỉ điều tra và ngành chức năng cũng đã đề nghị VKSND Khu vực 5, tỉnh Cà Mau hủy bỏ biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.

Ông Tâm cho biết rất vui khi nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an

"Nhiều học trò cũ đã điện thoại chúc mừng sau khi nắm thông tin từ báo chí. Tôi rất xúc động vì các em vẫn nhớ và nghĩ đến mình. Thời gian tới, tôi sẽ phụ vợ bán quán phở và làm thêm một số công việc khác để phát triển kinh tế" – ông Tâm bộc bạch.

Luật sư Quách Trọng Phú cũng không giấu được niềm vui khi thân chủ được miễn trách nhiệm hình sự

Luật sư Quách Trọng Phú, Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau, cho hay bản thân cảm thấy rất vui khi thân chủ được miễn trách nhiệm hình sự.

Như đã thông tin, theo bản kết luận điều tra, ngày 14-7-2022, ông Tâm được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây.

Khi kiểm kê các thiết bị của nhà trường, ông Tâm nhận thấy thiếu một số thiệt bị nên đã thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà trường đúng với chức trách và nhiệm vụ.

Trong quá trình mua vật tư thiết bị cho nhà trường vào năm 2022 và 2023, ông Tâm không thông qua tập thể nhà trường mà tự ý mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 công ty xuất bán có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư. Sau đó, ông Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền hơn 13 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền hơn 6 triệu đồng và thanh toán 6,9 triệu đồng sai quy định tài chính.

Số tiền bị can Tâm chiếm đoạt không lớn (hơn 6 triệu đồng), bị can tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt và chi sai quy định nguyên tắc tài chính.

"Tổng giá trị tài sản do bị can Tâm mua vật tư, thuê người làm có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền nhà trường bỏ ra mua vật tư. Bị can có nhân thân tốt, có quá trình cống hiến cho ngành giáo dục… và hiện nay bị can Tâm không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm" - văn bản nêu.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17-2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ), tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

Sau đó, ông Tâm làm đơn kháng cáo. Tại phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 6-5-2025, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Tâm vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng.

Đến ngày 16-8-2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5 đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm.