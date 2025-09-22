Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang"

Nguyễn Ngọc Anh là giọng hát quen thuộc với nhiều ca khúc chủ đề trong phim trên VTV, đặc biệt là dòng phim tâm lý tình cảm. Nữ ca sĩ đất mỏ từng thể hiện ca khúc trong phim "Bí mật Eva", "Người đàn bà thứ hai" và "Hãy nói lời yêu"....

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh quen thuộc với khán giả qua nhiều ca khúc trong phim

Khán giả yêu phim truyền hình cũng dễ dàng nhận ra tiếng hát Ngọc Anh với ca khúc "Khép lại dở dang" trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng giờ vàng VTV. Bộ phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả với sự tham gia của bộ ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool.

Sau thời gian tập trung cho các sự kiện quan trọng của A80, Nguyễn Ngọc Anh chính thức ra mắt MV "Khép lại dở dang" do Tuấn Phan làm đạo diễn. MV mang nhiều chất tự sự của nhân vật chính, một cô gái đã bước qua tuổi trưởng thành và trải qua vấp ngã, đổ vỡ trong cuộc sống nhưng còn đầy đủ sự hồn nhiên trong sáng. Nữ ca sĩ chọn cách hát rất mới lạ và trẻ trung, thậm chí nhiều chỗ người nghe có cảm giác không rõ lời.



Nữ ca sĩ chọn cách hát mới lạ và trẻ trung trong MV mới

"Cách thể hiện khúc này có sự giám sát 100% của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thậm chí một số từ có thể khán giả nghe không rõ lời nhưng đó là ý đồ của 2 anh em. Không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời, nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ"- Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã cùng Ngọc Anh vào phòng thu, dạy cô hát và hướng dẫn thu âm để cho ra bản thu hoàn hảo nhất theo yêu cầu của nhạc sĩ.

Hồ Hoài Anh cho biết anh mất khá nhiều thời gian để phối khí bài phù hợp với giọng hát của nữ ca sĩ.

"Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ đã làm nghề khá lâu nên làm thế nào để tìm cách viết một bài đủ "đô" cho ca sĩ nhưng vẫn gần gũi với xu hướng mới bây giờ hơn khiến tôi và Lilly Nguyễn mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh việc muốn chuyển thành hình thức âm nhạc mới mẻ, trẻ trung hơn, thì làm sao để không làm mất đi lực vốn có của ca sĩ này là yếu tố then chốt vì Nguyễn Ngọc Anh được xếp vào ca sĩ có thực lực, có giọng hát và kỹ thuật"- nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Hỉnh ảnh ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trong MV ‘’Khép lại dở dang’’. Ảnh: Hoàng Nam

Nam nhạc sĩ cho hay thêm, khán giả thường thích những gì mới mẻ và Nguyễn Ngọc Anh đang muốn mở rộng tệp khán giả là người nghe trẻ hơn.

"Các bạn trẻ muốn nghe mood nhạc và không gian nhạc của bài đó chứ không muốn nghe bài hát giằng xé. Tôi hạn chế tối đa phần rung nhiều để Nguyễn Ngọc Anh tạo âm thanh khác với mình trước đây. Cũng may Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ có kinh nghiệm và thông minh nên trong quá trình tập luyện và trong phòng thu, cô ấy đã tìm ra cách phù hợp nhất, làm tôi ưng ý nhất" - nhạc sĩ chia sẻ.

Sau MV "Khép lại dở dang", Nguyễn Ngọc Anh cùng ê kíp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để album mới được ra mắt vào cuối tháng 10 tới. Album có ba ca khúc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đặc biệt, ngoài sự góp giọng của ca sĩ Tô Minh Đức, ông xã của Nguyễn Ngọc Anh, album còn có sự tham gia đặc biệt của divo Tùng Dương.