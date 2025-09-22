Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang"

Yến Anh

(NLĐO)- Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh gây ấn tượng với khán giả với MV "Khép lại dở dang" kết hợp cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Nguyễn Ngọc Anh là giọng hát quen thuộc với nhiều ca khúc chủ đề trong phim trên VTV, đặc biệt là dòng phim tâm lý tình cảm. Nữ ca sĩ đất mỏ từng thể hiện ca khúc trong phim "Bí mật Eva", "Người đàn bà thứ hai" và "Hãy nói lời yêu"....

Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang" - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh quen thuộc với khán giả qua nhiều ca khúc trong phim

Khán giả yêu phim truyền hình cũng dễ dàng nhận ra tiếng hát Ngọc Anh với ca khúc "Khép lại dở dang" trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng giờ vàng VTV. Bộ phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả với sự tham gia của bộ ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool.

Sau thời gian tập trung cho các sự kiện quan trọng của A80, Nguyễn Ngọc Anh chính thức ra mắt MV "Khép lại dở dang" do Tuấn Phan làm đạo diễn. MV mang nhiều chất tự sự của nhân vật chính, một cô gái đã bước qua tuổi trưởng thành và trải qua vấp ngã, đổ vỡ trong cuộc sống nhưng còn đầy đủ sự hồn nhiên trong sáng. Nữ ca sĩ chọn cách hát rất mới lạ và trẻ trung, thậm chí nhiều chỗ người nghe có cảm giác không rõ lời.

Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang" - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ chọn cách hát mới lạ và trẻ trung trong MV mới

"Cách thể hiện khúc này có sự giám sát 100% của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thậm chí một số từ có thể khán giả nghe không rõ lời nhưng đó là ý đồ của 2 anh em. Không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời, nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ"- Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã cùng Ngọc Anh vào phòng thu, dạy cô hát và hướng dẫn thu âm để cho ra bản thu hoàn hảo nhất theo yêu cầu của nhạc sĩ.

Hồ Hoài Anh cho biết anh mất khá nhiều thời gian để phối khí bài phù hợp với giọng hát của nữ ca sĩ.

"Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ đã làm nghề khá lâu nên làm thế nào để tìm cách viết một bài đủ "đô" cho ca sĩ nhưng vẫn gần gũi với xu hướng mới bây giờ hơn khiến tôi và Lilly Nguyễn mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh việc muốn chuyển thành hình thức âm nhạc mới mẻ, trẻ trung hơn, thì làm sao để không làm mất đi lực vốn có của ca sĩ này là yếu tố then chốt vì Nguyễn Ngọc Anh được xếp vào ca sĩ có thực lực, có giọng hát và kỹ thuật"- nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Anh kết hợp với Hồ Hoài Anh "khép lại dở dang" - Ảnh 3.

Hỉnh ảnh ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trong MV ‘’Khép lại dở dang’’. Ảnh: Hoàng Nam

Nam nhạc sĩ cho hay thêm, khán giả thường thích những gì mới mẻ và Nguyễn Ngọc Anh đang muốn mở rộng tệp khán giả là người nghe trẻ hơn.

"Các bạn trẻ muốn nghe mood nhạc và không gian nhạc của bài đó chứ không muốn nghe bài hát giằng xé. Tôi hạn chế tối đa phần rung nhiều để Nguyễn Ngọc Anh tạo âm thanh khác với mình trước đây. Cũng may Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ có kinh nghiệm và thông minh nên trong quá trình tập luyện và trong phòng thu, cô ấy đã tìm ra cách phù hợp nhất, làm tôi ưng ý nhất" - nhạc sĩ chia sẻ.

Sau MV "Khép lại dở dang", Nguyễn Ngọc Anh cùng ê kíp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để album mới được ra mắt vào cuối tháng 10 tới. Album có ba ca khúc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đặc biệt, ngoài sự góp giọng của ca sĩ Tô Minh Đức, ông xã của Nguyễn Ngọc Anh, album còn có sự tham gia đặc biệt của divo Tùng Dương.

Tin liên quan

Vui, buồn và cả nước mắt trong live show của Nguyễn Ngọc Anh

Vui, buồn và cả nước mắt trong live show của Nguyễn Ngọc Anh

(NLĐO)-Giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2006 Nguyễn Ngọc Anh đưa khán giả qua những miền yêu, những vui buồn, thậm chí cả nước mắt trong liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Nguyễn Ngọc Anh nhạc phim Gió ngang khoảng trời xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo