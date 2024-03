Nguyên nhân bé sơ sinh tử vong, người nhà tố bác sĩ tắc trách

Sáng 15-3, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc bé sơ sinh tử vong, người nhà tố cán bộ y tế của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa tắc trách.



Trước đó chị Nay H'Uyên (29 tuổi, trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) có biểu hiện sắp sinh con nên người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa chờ sinh đứa con thứ 2. Do đã qua một lần sinh mổ, khi sản phụ đau quằn quại, người nhà đề nghị các bác sĩ can thiệp lấy thai nhi ra nhưng không được đồng ý, lý do cổ tử cung chưa mổ. Khoảng 5 giờ sau, thai nhi được xác định đã tử vong trong bụng mẹ.

Kíp trực của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa đã chậm, xứ lý chưa hợp lý

"Vợ tôi đau quằn quại. Tôi liên tục đi gọi bác sĩ nói vợ tôi đã sinh mổ một lần, không thể sinh thường được nhưng không ai tới thăm khám. Một hộ sinh thì nói rằng muốn mổ phải đợi đến sáng, đi siêu âm xong rồi mổ”- anh Ksor Quynh, chồng sản phụ Nay H'Uyên, bức xúc nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân tử vong con của người bệnh; đánh giá quy trình tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị cho người bệnh; xác định rõ các nguyên nhân, kiểm điểm tập thể và cá nhân nếu để xảy ra sai sót quy trình chuyên môn.

Theo ông Lâm Quang Duy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, kíp trực hôm xảy ra vụ việc có bác sĩ N.T.L và 2 nữ hộ sinh.

Kíp trực đã báo cáo rằng sản phụ Nay H'Uyên nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các chỉ số ổn định, tim thai 150 lần/phút, dự sinh ngày 25-3-2024. Qua thăm khám nhận thấy sản phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên hướng dẫn nằm tại giường nghỉ ngơi, dặn dò nếu đau bụng thì gọi.

Khoảng 5 giờ sau, người thân kêu sản phụ bị đau bụng, nữ hộ sinh kiểm tra thì thấy tim thai dao động 90-100 lần/phút nên báo bác sĩ N.T.L. Sau khi khám thống nhất trong kíp trực toàn viện chẩn đoán sản phụ mang thai lần 2, 37 tuần 4 ngày tuổi, chưa chuyển dạ, vết mổ cũ, ngôi ngược, suy thai cấp. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu, lấy bé sơ sinh ra hồi sức 30 phút thì bé tử vong, cân nặng 2,4kg.

Sau đó, các bác sĩ có tư vấn cho sản phụ và người nhà là kíp trực đã hồi sức cho bé nhưng không thành công, thông báo bé sơ sinh tử vong và gửi lời chia buồn tới gia đình.