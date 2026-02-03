HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nguyên nhân đẩy giá vàng, bạc đảo chiều

XUÂN MAI

Vàng và bạc tiếp tục bị bán tháo sau khi thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách của FED một khi có lãnh đạo mới

Giá vàng giảm xuống còn 4.717 USD/ounce hôm 2-2 sau khi đã bốc hơi gần 10% hôm 30-1, thời điểm giá tụt xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce. Trong khi đó, bạc được giao dịch khoảng 78 USD/ounce sau khi đạt đỉnh 121,67 USD/ounce trước đó. Trong thời gian qua, giá bạc cũng tăng mạnh cùng vàng nhờ nhu cầu trú ẩn vào kênh tài sản an toàn và dòng tiền đầu cơ.

Theo các nhà phân tích, đợt điều chỉnh này là hệ quả của sự lạc quan về việc Mỹ cắt giảm lãi suất cộng hưởng với việc thị trường bất ngờ đánh giá lại ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (FED). Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Thống đốc FED Kevin Warsh thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 tới. Ông Warsh ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và thông báo đề cử ông làm chủ tịch FED đã củng cố sức mạnh cho đồng USD.

Ông José Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Tập đoàn môi giới chứng khoán trực tuyến Interactive Brokers (Mỹ), hôm 2-2 nhận định kết quả của những diễn biến trên là làn sóng giao dịch "mua tài sản Mỹ" đã trở lại. Theo ông Torres, nhà đầu tư ồ ạt mua vàng và bạc vì họ muốn thoát khỏi phụ thuộc đồng USD và hệ thống tài chính Mỹ do lo ngại rủi ro. Động lực này mạnh đến mức đẩy giá vàng lên cao kỷ lục. Tuy nhiên, hiện tại động lực này đang dần mất đi.

Nguyên nhân đẩy giá vàng, bạc đảo chiều - Ảnh 1.

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm vàng ở thủ đô Cairo - Ai Cập. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong khi đó, ông Christopher Forbes, Giám đốc khu vực châu Á và Trung Đông tại Tập đoàn dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh), cho rằng sự sụt giảm mạnh của vàng phản ánh một nhịp điều chỉnh điển hình sau đợt tăng phi mã, chứ không phải là sự sụp đổ của xu hướng tăng dài hạn. Ông Forbes giải thích việc nhà đầu tư chốt lời, đồng USD mạnh lên và tin tức địa chính trị từ Mỹ chỉ đơn giản là làm xẹp bớt "bong bóng" đầu cơ vốn đang quá nóng. Chỉ số đồng USD (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chính khác, đã tăng khoảng 0,8% kể từ hôm 29-1. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng được định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với bên mua nước ngoài.

Trong ngắn hạn, theo ông Forbes, giá vàng sẽ vẫn ở mức cao nhưng đầy biến động khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn về định hướng chính sách của ông Warsh. Phân tích rõ hơn, ông Forbes tin là sự suy yếu trở lại của đồng USD hoặc xác nhận về quan điểm nới lỏng chính sách của ông Warsh sẽ kéo những người mua bắt đáy quay trở lại với vàng, qua đó kim loại này có thể quay lại các mức đỉnh gần đây nếu FED tiếp tục nới lỏng chính sách trong khi tăng trưởng và lạm phát vẫn không đồng đều. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc tăng khoảng 16%, trong khi giá vàng tăng khoảng 8%. Cả hai kim loại đều đã chứng kiến những đợt tăng giá phá vỡ mọi kỷ lục vào năm ngoái, lần lượt tăng khoảng 65% và 145%.

Trong khi đó, các tuyên bố của ông Donald Trump về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran đã kéo giảm giá dầu - giá dầu thô WTI giảm khoảng 4% hôm 2-2 trong khi giá dầu Brent giao dịch quanh mức 66,22 USD/thùng. Cùng ngày 2-2, chứng khoán châu Âu mở đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ do lo ngại về trí tuệ nhân tạo và sự biến động của kim loại quý tiếp tục bao trùm thị trường toàn cầu. Chỉ số chung toàn châu Âu Stoxx 600, chỉ số FTSE (Anh), DAX (Đức) và CAC 40 (Pháp) đều ghi nhận đà giảm. Trước đó, thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng đồng loạt giảm điểm khi các nhà đầu tư dồn sự chú ý vào diễn biến giá vàng, bạc sau cú sốc hôm 30-1. 

