Nguyên nhân khiến 80 người ở một chung cư bị đau bụng, buồn nôn

Ngày 8-10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước được lấy từ bể chứa nước sinh hoạt của chung cư Golden City 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Vinh qua kiểm tra cho thấy các thông số mẫu nước máy trong vòi cấp nước vào bể chứa đều nằm trong quy chuẩn cho phép, không phát hiện gì bất thường. Riêng các mẫu tại bể chứa nước và trong nhà hộ dân đều tương đồng nhau với nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc

Cụ thể, kết quả xét nghiệm cho thấy, nhiều chỉ số về vi sinh vật nhóm A, B vượt quy chuẩn cho phép hàng chục đến hàng trăm lần. Trong thông số vi sinh vật Coliforms có kết quả 395/100 ml so với giới hạn tối đa cho phép là nhỏ hơn 3/100 ml. Vi sinh vật E.Coli có kết quả 24 so với giới hạn cho phép nhỏ hơn 1. Thông số vi sinh vật tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh lần lượt có kết quả là 94 và 66 so với giới hạn cho phép là nhỏ hơn 1.

Cơ quan chức năng xác định do nguồn nước bẩn ngấm vào bể nước sinh hoạt của chung cư dẫn đến có nhiều vi sinh vật và gây ra tình trạng ngộ độc cho người dân sử dụng.

Được biết, theo Trung tâm Y tế TP Vinh, cho biết 1 trong 2 bể nước ngầm của chung cư có nhiều vết nứt nẻ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước bẩn từ ngoài ngấm vào dẫn đến có nhiều vi sinh vật trong nước sinh hoạt và gây ra tình trạng ngộ độc cho người dân ở chung cư. Hiện bể chứa nước bị nứt nẻ không được sử dụng, chờ phía chung cư khắc phục để đảm bảo an toàn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin trưa 25-9, nhiều người dân ở chung cư bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bụng đầy hơi, đau bụng, buồn nôn. Đến ngày 26-9, đã có hơn 80 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tụt huyết áp, trong đó có 7 người nặng hơn phải nhập viện điều trị.

Do nghi ngờ nguồn nước là nguyên nhân dẫn tới các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, từ tối 25-9, cư dân ở chung cư Golden City 3 cũng đã tạm dừng sử dụng nước máy, mua nước lọc đóng bình để về nấu ăn, uống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế TP Vinh sau đó đã lấy các mẫu tại bể chứa nước sinh hoạt của chung cư, mẫu nước tại một hộ gia đình trong chung cư và mẫu nước máy trong vòi cấp nước vào bể, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.