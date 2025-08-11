Nguyễn Phi Hùng kể về những mối duyên lành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nguyễn Phi Hùng kể về những mối duyên lành

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ - diễn viên Nguyễn Phi Hùng chia sẻ cảm xúc về hành trình nghệ thuật nhiều duyên lành.

Nguyễn Phi Hùng: Hành trình từ biên đạo múa đến nghệ sĩ "đa tài"

Nguyễn Phi Hùng là khách mời tập 114 chương trình truyền hình "Chuyện tối cùng sao". Anh kể câu chuyện từ một biên đạo múa trở thành ca sĩ, rồi bén duyên điện ảnh và cả sáng tác. Mỗi cột mốc đều đến một cách nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn sâu đậm.

Nguyễn Phi Hùng kể về những mối duyên lành- Ảnh 1.

Nguyễn Phi Hùng xuất thân là một biên đạo múa nhưng may mắn được bén duyên với lĩnh vực phim, ca hát

Ban đầu là một biên đạo múa ballet của đoàn Tháng Mười, Nguyễn Phi Hùng chưa từng nghĩ đến việc đóng phim. Nhưng một ngày, anh nhận được lời mời thử vai cho bộ phim "Hải âu" của đạo diễn Lê Bảo Trung.

Câu chuyện phim gần gũi, quen thuộc đã khiến Nguyễn Phi Hùng đồng cảm sâu sắc và quyết định tham gia với tâm thế vô tư, trong trẻo.

"Hải âu" sau đó được công chiếu rộng rãi, mang về cho anh chiến thắng hạng mục "Diễn viên triển vọng" tại Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2003, mở ra một chặng đường hoàn toàn mới.

Từ thành công của vai diễn đầu tay, Nguyễn Phi Hùng bắt đầu tự tin hơn khi tham gia hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình như: "Yêu từ thuở nào", "Tình yêu còn lại", "Chiếc giường chia đôi"... Mỗi vai diễn đều giúp anh khám phá thêm góc nhìn mới mẻ trong nghệ thuật và cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm khán giả dành cho mình.

Nguyễn Phi Hùng không xem các mối duyên nghề là gánh nặng

Không chỉ là ca sĩ và diễn viên, Nguyễn Phi Hùng còn là "tay ngang" sáng tác nhạc. Bài hát đầu tay "Nỗi lòng xa xứ" được anh viết trong vòng 4 tiếng, xuất phát từ nỗi nhớ quê và sự đồng cảm với những người con xa nhà.

Nguyễn Phi Hùng kể về những mối duyên lành- Ảnh 3.

Nguyễn Phi Hùng cảm thấy như mọc thêm đôi cánh khi làm nghệ thuật

Ca khúc chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp. Anh kể: "Tôi được ôm, được khóc cùng các bạn khi hát ở những nơi đó. Chỉ là sáng tác từ cảm xúc, vậy mà được đón nhận nồng nhiệt, tôi xúc động và trân trọng vô cùng".

Bên cạnh "Nỗi lòng xa xứ", Nguyễn Phi Hùng còn có những tác phẩm khác do anh sáng tác: "Thương lại càng thương", "Người miền Tây".

Không dừng lại ở nhạc nhẹ hay dân ca, Nguyễn Phi Hùng còn dành tình yêu đặc biệt cho cải lương. Anh thường nghe và ngưỡng mộ những giọng ca mộc mạc, giàu tình cảm của người dân miền Tây, đặc biệt là các sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Anh chia sẻ: "Tôi cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc trong từng bài ca cổ. Mỗi lần hát là mỗi lần tôi học thêm một điều quý giá về con người và cuộc sống".

Tham gia nhiều lĩnh vực của nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng không xem đó là gánh nặng mà là sự phong phú. Anh cảm thấy như được mọc thêm đôi cánh khi làm nghệ thuật. Mỗi lĩnh vực là một thế giới đầy cảm hứng để anh khám phá, hóa thân và kết nối với khán giả.

Tập 114 "Chuyện tối cùng sao" phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 13-8 trên kênh THVL1.

Tin liên quan

Nguyễn Phi Hùng "làm chồng" Thanh Thúy sau 16 năm

Nguyễn Phi Hùng "làm chồng" Thanh Thúy sau 16 năm

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên Nguyễn Phi Hùng tái hợp cùng "người tình màn ảnh" minh tinh Thanh Thúy sau 16 năm xa cách kể từ phim "Lọ Lem thời @".

Nguyễn Phi Hùng không sợ già, chỉ sợ buồn!

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên Nguyễn Phi Hùng - đội trưởng của đội giành quán quân chương trình truyền hình "Đấu trường ngôi sao 2024"- chia sẻ nhiều điều về nghề lẫn cuộc sống.

Nguyễn Phi Hùng: "Học ballet như cực hình!"

(NLĐO) - Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về nỗi khổ khi theo đuổi bộ môn múa ballet suốt 8 năm trước khi trở thành ca sĩ.

Nguyễn Phi Hùng Chuyện tối cùng sao bén duyên nghệ thuật chạm đến trái tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo