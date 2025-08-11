Nguyễn Phi Hùng kể về những mối duyên lành

Nguyễn Phi Hùng: Hành trình từ biên đạo múa đến nghệ sĩ "đa tài"

Nguyễn Phi Hùng là khách mời tập 114 chương trình truyền hình "Chuyện tối cùng sao". Anh kể câu chuyện từ một biên đạo múa trở thành ca sĩ, rồi bén duyên điện ảnh và cả sáng tác. Mỗi cột mốc đều đến một cách nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn sâu đậm.

Nguyễn Phi Hùng xuất thân là một biên đạo múa nhưng may mắn được bén duyên với lĩnh vực phim, ca hát

Ban đầu là một biên đạo múa ballet của đoàn Tháng Mười, Nguyễn Phi Hùng chưa từng nghĩ đến việc đóng phim. Nhưng một ngày, anh nhận được lời mời thử vai cho bộ phim "Hải âu" của đạo diễn Lê Bảo Trung.

Câu chuyện phim gần gũi, quen thuộc đã khiến Nguyễn Phi Hùng đồng cảm sâu sắc và quyết định tham gia với tâm thế vô tư, trong trẻo.

"Hải âu" sau đó được công chiếu rộng rãi, mang về cho anh chiến thắng hạng mục "Diễn viên triển vọng" tại Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2003, mở ra một chặng đường hoàn toàn mới.

Từ thành công của vai diễn đầu tay, Nguyễn Phi Hùng bắt đầu tự tin hơn khi tham gia hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình như: "Yêu từ thuở nào", "Tình yêu còn lại", "Chiếc giường chia đôi"... Mỗi vai diễn đều giúp anh khám phá thêm góc nhìn mới mẻ trong nghệ thuật và cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm khán giả dành cho mình.

Nguyễn Phi Hùng không xem các mối duyên nghề là gánh nặng

Không chỉ là ca sĩ và diễn viên, Nguyễn Phi Hùng còn là "tay ngang" sáng tác nhạc. Bài hát đầu tay "Nỗi lòng xa xứ" được anh viết trong vòng 4 tiếng, xuất phát từ nỗi nhớ quê và sự đồng cảm với những người con xa nhà.

Nguyễn Phi Hùng cảm thấy như mọc thêm đôi cánh khi làm nghệ thuật

Ca khúc chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp. Anh kể: "Tôi được ôm, được khóc cùng các bạn khi hát ở những nơi đó. Chỉ là sáng tác từ cảm xúc, vậy mà được đón nhận nồng nhiệt, tôi xúc động và trân trọng vô cùng".

Bên cạnh "Nỗi lòng xa xứ", Nguyễn Phi Hùng còn có những tác phẩm khác do anh sáng tác: "Thương lại càng thương", "Người miền Tây".

Không dừng lại ở nhạc nhẹ hay dân ca, Nguyễn Phi Hùng còn dành tình yêu đặc biệt cho cải lương. Anh thường nghe và ngưỡng mộ những giọng ca mộc mạc, giàu tình cảm của người dân miền Tây, đặc biệt là các sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Anh chia sẻ: "Tôi cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc trong từng bài ca cổ. Mỗi lần hát là mỗi lần tôi học thêm một điều quý giá về con người và cuộc sống".

Tham gia nhiều lĩnh vực của nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng không xem đó là gánh nặng mà là sự phong phú. Anh cảm thấy như được mọc thêm đôi cánh khi làm nghệ thuật. Mỗi lĩnh vực là một thế giới đầy cảm hứng để anh khám phá, hóa thân và kết nối với khán giả.

Tập 114 "Chuyện tối cùng sao" phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 13-8 trên kênh THVL1.