Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương qua đời

Ngày 18-10, Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút ngày 18-10, hưởng thọ 98 tuổi.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương. Ảnh: Tư liệu

Ông Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1-11-1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính); là người sáng lập và Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2021.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Trần Phương sẽ được thông báo sau.