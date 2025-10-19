Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương qua đời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương qua đời

N.Dung

(NLĐO) - Ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, qua đời ngày 18-10, thọ 98 tuổi.

Ngày 18-10, Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút ngày 18-10, hưởng thọ 98 tuổi.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương. Ảnh: Tư liệu

Ông Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1-11-1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính); là người sáng lập và Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2021.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Trần Phương sẽ được thông báo sau.

Tin liên quan

Bác sĩ Nguyễn Kim Thu, phu nhân nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, từ trần

Bác sĩ Nguyễn Kim Thu, phu nhân nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, từ trần

(NLĐO)- Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ Nguyễn Kim Thu có những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, ngành y tế.

Nghệ sĩ hát bội Lê Hữu Lập từ trần: Một đời son sắt với sân khấu truyền thống

(NLĐO) - Trước lúc ra đi, nghệ sĩ Lê Hữu Lập từng nguyện vọng dành trọn bộ tư liệu quý giá của mình để trao tặng cho đình Thắng Tam (Vũng Tàu)

Lãnh đạo ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(NLĐO) - Ngày 24-7, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này

kinh tế Việt Nam Ban Tổ chức Trung ương phó chủ tịch từ trần ban chấp hành trung ương đảng hội đồng bộ trưởng Trần Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo