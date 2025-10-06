HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố cùng nhiều cán bộ khác liên quan đến sai phạm ở siêu dự án King Bay 125 ha.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết C03 vừa khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng 2 bị can khác về tội Nhận hối lộ.

Khởi tố cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh - Ảnh 1.

Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh khi còn tại vị. Ảnh: L.Đ

Cùng vụ án, C03 khởi tố bị can Đinh Quốc Thái, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cùng nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, và một người khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can Vũ Minh Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Free Land, bị khởi tố cùng tội danh nêu trên. Các bị can nêu trên bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án King Bay 125 ha.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã móc nối với cán bộ UBND tỉnh Đồng Nai, định giá viên, làm giảm số tiền sử dụng đất trái pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 200 tỉ đồng. Hiện, cơ quan C03 đang điều tra, làm rõ hành vi, vi phạm của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh (60 tuổi) từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Đồng Nai. Bà Thanh từng trải qua các cương vị như Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Còn nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và hai cựu cấp phó Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng đều đã bị vướng lao lý ở các vụ án trước đó.

