Giáo dục

Nguyên tắc "vàng" khi chọn nguyện vọng vào lớp 10

Đặng Trinh - Huế Xuân

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM sẽ có gần 50.000 thí sinh phải rớt lớp 10 công lập. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp

Ngày 24-4, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow - tư vấn trực tuyến "Chọn đúng nguyện vọng (NV) vào lớp 10". Theo các chuyên gia tuyển sinh, để vào được trường THPT như mong muốn, học sinh (HS) cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản khi chọn NV. Trong đó, các yếu tố năng lực bản thân, điểm chuẩn tham khảo, chỉ tiêu tuyển sinh, khoảng cách địa lý… là những yếu tố cốt lõi.

Lưu ý quan trọng

Hơn 100 câu hỏi của phụ huynh, HS gửi đến chương trình bày tỏ những băn khoăn trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Quản lý Chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đăng ký NV hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/. Từ ngày 22 đến 28-4, tất cả thí sinh sẽ được cấp các tài khoản và đăng ký NV.

Nguyên tắc "vàng" khi chọn nguyện vọng vào lớp 10 - Ảnh 1.

Khách mời trả lời rất nhiều câu hỏi của phụ huynh, thí sinh gửi về .Ảnh: TẤN THẠNH

"Khi nhận tài khoản, thí sinh phải thay đổi mật khẩu ngay. Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân rồi mới chuyển qua phần đăng ký NV. Mỗi thí sinh sẽ có 3 NV thường" - ông Đà nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Đà nói thêm nguyên tắc đặt NV được tính toán gồm NV1 là ưu tiên cao nhất, chọn trường có điểm đầu vào cao nhất trong nhóm đã chọn; NV2 chọn trường có điểm đầu vào thấp hơn NV1; NV3 chọn trường có điểm thấp nhất còn lại.

Nguyên tắc "vàng" khi chọn nguyện vọng vào lớp 10 - Ảnh 2.

Khách mời trao đổi về những câu hỏi thú vị gửi tới chương trình.Ảnh: TẤN THẠNH

Hệ thống sẽ xét từ NV1. Nếu đã trúng tuyển NV1 thì hệ thống dừng lại, không xét tiếp. Nếu không đủ điểm NV1, hệ thống mới xét xuống NV2 và tương tự với NV3.

Là người có nhiều năm làm công tác tuyển sinh lớp 10, thầy Trần Công Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong (phường Tân Hưng), gợi ý HS cộng điểm kiểm tra học kỳ II của 3 môn toán - ngữ văn - tiếng Anh để biết sức học đang ở mức nào.

"Trong quá trình ôn tập, các em nên tập làm quen các đề thi để xác định sự ổn định trong cách làm bài và khoảng điểm số mình đạt được" - thầy Bình khuyên.

Theo thầy Bình, mặc dù số lượng HS lớp 9 thi vào lớp 10 đông hơn nhưng Sở GD-ĐT đã có điều chỉnh để tỉ lệ HS vào THPT công lập tăng hơn; nhiều trường THPT công lập cũng tăng thêm số phòng học lớp 10. Vì vậy, vẫn có nhiều khả năng một số trường THPT có điểm chuẩn giảm.

Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích, thông tin về việc đã hoàn tất việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Với quy mô hạ tầng được đầu tư gấp đôi so với năm trước, hệ thống bảo đảm vận hành thông suốt ngay cả khi số lượng thí sinh tăng cao sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 cũng đã cập nhật đầy đủ dữ liệu điểm chuẩn NV 1, 2, 3 của các trường THPT công lập từ năm 2022 đến nay. "Phụ huynh và HS có thể truy cập nguồn dữ liệu chính thống này, kết hợp các thông tin về hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và hệ thống xe đưa rước của từng trường được tích hợp sẵn để đưa ra lựa chọn NV chính xác nhất" - ông Trần Anh Minh gợi ý.

Chọn trường, chọn môn phù hợp

Theo các chuyên gia, khi đăng ký NV, thí sinh cần lưu ý 3 điều: khoảng cách địa lý, năng lực học tập và năng khiếu. Sở GD-ĐT khuyến khích HS đăng ký NV gần nhà để thuận lợi cho học tập và giảm áp lực giao thông. Nếu đăng ký xa hơn 10 km, hệ thống sẽ bắt đầu cảnh báo, song thí sinh và phụ huynh vẫn có thể lựa chọn.

Tại chương trình, đại diện các trường THPT tại TP HCM đã nêu những thế mạnh của nhà trường để HS tham khảo. Theo thầy Nguyễn Ảnh Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn (phường Tân Sơn Nhì), dù mới thành lập được 9 năm nhưng nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công.

Cụ thể, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 năm nay, trường xuất sắc giành 1 giải nhất, 11 giải nhì và 19 giải ba. Ở kỳ thi Olympic 30-4, trường đoạt 2 giải nhất, 7 giải nhì và 35 giải ba. Ngoài ra, 100% phòng học tại đây được trang bị máy lạnh, đường truyền internet riêng biệt, hỗ trợ tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ), cho biết nhà trường có vị trí thuận lợi ở khu đô thị Nam Sài Gòn. Trường tự chủ tài chính với gần 3.500 HS đang theo học.

Tổng chi phí học và ăn uống (chưa tính xe đưa đón) khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. "Về học thuật, 2 năm gần đây, nhà trường bội thu giải thưởng ở nhiều lĩnh vực. Năm vừa rồi có 62 giải cấp thành phố, năm nay có 90 giải thưởng. HS có NV vào trường năm nay bắt buộc phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10" - thầy Mẫn thông tin.

Theo thầy Phùng Nhật Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức), từ năm học 2024-2025, các trường THPT thường có lớp chuyên ở TP HCM đã dừng công tác tuyển sinh lớp chuyên. Chính vì vậy, số lượng HS vào các lớp thường sẽ tăng lên nhiều. "Nhà trường tăng thêm 4 lớp so với năm học trước. Trong đó có 17 lớp thường và 2 lớp tích hợp với tổng số 835 HS. Ở chương trình tích hợp, HS đã học tích hợp ở cấp THCS hoặc chưa học vẫn được tham gia xét tuyển" - thầy Nhật Anh thông tin thêm.

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu, cho biết tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường là 630 HS. HS được chọn học song song 2 chương trình. Trong đó, chương trình Việt Nam theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Trước khi lựa chọn, HS sẽ được tư vấn về các tổ hợp tự chọn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Hiện nay, tất cả cơ sở của trường tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét tuyển dựa vào điểm số của năm học lớp 9. Nếu đạt yêu cầu, thí sinh sẽ có một vòng phỏng vấn tuyển chọn với hội đồng tuyển sinh của trường. Trước khi bắt đầu học, các em sẽ có một bài thi đánh giá về năng lực tiếng Anh để xếp vào lớp phù hợp.

Theo lãnh đạo các trường THPT, việc tổ chức các nhóm môn lựa chọn tùy thuộc điều kiện thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của mỗi trường. Hầu hết các trường sẽ "chốt" trước các nhóm môn cố định để HS đăng ký. Một số trường cho phép HS tự do chọn một số môn lẻ kết hợp với nhóm môn nhà trường đã xây dựng.

"Dù quy định hiện nay cho phép HS được thi để chuyển đổi môn học sau khi kết thúc năm lớp 10 nếu thấy không phù hợp nhưng việc này rất vất vả vì các em phải tự bổ sung kiến thức của cả một năm học. Do đó, hãy chọn chính xác ngay từ đầu để tránh mất thời gian và công sức" - ông Huỳnh Văn Đà lưu ý. 

Tránh căng thẳng giai đoạn "nước rút"

Theo lãnh đạo các trường THPT, giai đoạn này cả phụ huynh và HS đều rất áp lực. Theo thầy Triệu Tấn Mẫn, HS cần tránh tình trạng dồn hết sức ôn tập ngày đêm vào những ngày cuối cùng dẫn đến đuối sức ngay trước khi đi thi. Hãy bố trí thời gian biểu hợp lý, kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, giải trí, tâm lý thoải mái. Đề thi nằm trong chương trình đã học. Khi bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, các em đã chiến thắng được 50%. "Hãy nhớ rằng có rất nhiều con đường để thành công, nếu không vào trường công lập tốp đầu, các em vẫn có thể chọn các trường tư thục hoặc môi trường học tập khác phù hợp với gia đình" - thầy Mẫn dặn dò.

Theo thầy Phùng Nhật Anh, Sở GD-ĐT đã ban hành cấu trúc đề thi lớp 10 năm học 2026-2027 với các phần nhận biết, thông hiểu và vận dụng (để phân hóa thí sinh). Khi làm bài, các em nên làm từ dễ đến khó. Câu nào dễ làm trước, câu nào khó thì ghi chú để giải quyết sau. Đừng sa đà vào những câu khó ngay từ đầu làm mất thời gian và gây hoang mang. "Khi nhận đề, phải kiểm tra ngay xem đề có đủ câu không, thứ tự các trang ra sao, chữ có bị nhòe hay mờ không. Nếu có vấn đề, phải báo ngay cho cán bộ coi thi. Nếu cảm thấy quá căng thẳng, hãy hít thở thật sâu trong khoảng 2-3 phút để lấy lại bình tĩnh" - thầy Nhật Anh lưu ý.

Chương trình nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Uniben, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích; Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu.


