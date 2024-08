Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào phòng làm việc cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến "biếu" tiền tỉ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh (Ban Quản lý) về tội Nhận hối lộ; Chủ tịch Tập đoàn AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn truy nã) bị đề nghị tội Đưa hối lộ.



Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai cựu bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng Nguyễn Tử Quỳnh. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, Công ty AIC được thực hiện 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía nam sông Đuống). Trong quá trình thực hiện, Công ty AIC đã nhiều lần "tặng quà" cho 4 bị can nêu trên là cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhận tổng 13 tỉ đồng từ Công ty AIC.

Kết luận điều tra nêu, trong quá trình tham gia thực hiện các gói thầu từ năm 2014 đến năm 2020, vào các dịp lễ, Tết, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần mang tiền đến phòng làm việc của bị can Chiến tại trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Bắc Ninh, dưới hình thức "quà biếu".

Theo đó, vào các dịp lễ, Tết năm 2015, 2016 và 2017, nữ chủ tịch AIC đưa cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh tổng 3 tỉ đồng vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, Lương Tài và Gia Bình. Trong năm 2014, bà Nhàn 2 lần gặp ông Chiến vào các dịp Tết Nguyên đán và 30-4, đưa 1,5 tỉ đồng. Tương tự, vào 2 dịp trên của năm 2015, 2016, cựu bí thư Bắc Ninh nhận tổng 3 tỉ đồng.

Năm 2017 và 2018, vào dịp Tết Nguyên đán, bị can Nhàn đã đưa cho ông Chiến lần lượt là 1 tỉ và 2 tỉ đồng. Trong năm 2018, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh còn nhận thêm 1 tỉ đồng dịp 30-4.

Tết Nguyên đán 2019, bị can Nhàn tiếp tục đưa cho ông Chiến 2 tỉ đồng và ngày 30-4 cùng năm, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh nhận thêm 500 triệu đồng. Tết Nguyên đán 2020, bà Nhàn đưa ông Chiến 2 tỉ đồng. Lần cuối vào ngày 2-9-2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến nhà riêng của cựu bí thư Bắc Ninh đưa 1 tỉ đồng.

Trần Văn Tuynh (giữa) cùng nhiều bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái trúng các gói thầu của dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 đến 2019, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, cựu chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhiều lần được bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp để cảm ơn và biếu tiền.

Theo đó, cuối năm 2013, tại phòng làm việc của ông Quỳnh tại UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn đã biếu bị can này một túi quà, bên trong đựng 300 triệu đồng. Đến Tết Nguyên đán 2014, một túi quà tương tự được bị can Nhàn biếu ông Quỳnh. Đến Tết Nguyên đán các năm 2015, 2016, bị can Nhàn đến phòng làm việc và biếu cựu chủ tịch Bắc Ninh túi quà, bên trong có 1 tỉ đồng.

Cuối năm 2017, nữ chủ tịch AIC tiếp tục đưa cho cựu chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh 2 tỉ đồng. Cũng trong năm đó, ông Quỳnh còn nhận thêm 1 tỉ đồng dịp 2-9, với lý do "sinh nhật".

Trong năm 2018, bị can Nguyễn Tử Quỳnh 2 lần được Nguyễn Thị Thanh Nhàn biếu tổng 3 tỉ đồng. Lần cuối tháng 10-2019, chuẩn bị nghỉ hưu, bị can Nhàn đến phòng làm việc của cựu chủ tịch Bắc Ninh đưa thêm 500 triệu đồng.

Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Tử Quỳnh đã nhận hối lộ tổng số tiền 10,1 tỉ đồng. Trong đó nhận 8,1 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đã chi tiêu vào cá nhân hết.