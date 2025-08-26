HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Thùy Linh lại hạ top 10 thế giới, bộ đôi Đình Hoàng, Đình Mạnh thắng dễ

Quốc An - Ảnh: BWF

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ghi dấu ấn tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2025 khi lần thứ hai hạ cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon.

Những lá thăm may rủi đã đưa Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán tay vợt hạng 10 thế giới Ratchanok Intanon ngay vòng 1 nội dung đơn nữ Giải cầu lông thế giới 2025, diễn ra tại Pháp.

Tuy nhiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, trình diễn lối chơi bền bỉ, điều cầu biến hóa và các pha kết thúc hiệu quả, khi xuất sắc thắng ván đầu 21-17.

Bước sang ván 2, Ratchanok Intanon nỗ lực cân bằng tỷ số nhưng Thùy Linh vẫn giữ vững sự tập trung. Những pha gài cầu hiểm hóc giúp tay vợt quê Đồng Nai tạo cách biệt quan trọng, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 21-18, ấn định thắng lợi 2-0.

Nguyễn Thùy Linh lại hạ top 10 thế giới, bộ đôi Đình Hoàng, Đình Mạnh thắng dễ- Ảnh 1.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Thùy Linh đánh bại cựu vô địch thế giới 2013 - Ratchanok Intanon, sau trận thắng 2-0 hồi tháng 1-2024. Ở vòng 2, Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới).

Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng-Trần Đình Mạnh (hạng 126 thế giới) cũng tạo bất ngờ khi vượt qua bộ đôi Batalha-Voigt (hạng 116) với tỷ số 2-0 (22-20, 21-16) để giành quyền vào vòng 2, nơi họ sẽ đối đầu hạt giống số 16 Lee Jhe-Huei-Yang Po-Hsuan (Đài Loan - Trung Quốc).

Trong khi đó, tay vợt đơn nam Lê Đức Phát (hạng 69) dừng bước ở vòng 1 sau khi thua Julien Carraggi (Bỉ, hạng 59) 1-2, dù từng thắng đối thủ này tại giải Malaysia.

Chiều và tối nay, 26-8, Vũ Thị Thùy Trang và Nguyễn Hải Đăng sẽ bước vào trận mở màn nội dung đơn nữ và đơn nam.

Tin liên quan

Nguyễn Thuỳ Linh đánh bại cựu vô địch thế giới người Thái Lan

Nguyễn Thuỳ Linh đánh bại cựu vô địch thế giới người Thái Lan

(NLĐO) – Nguyễn Thuỳ Linh đã gây bất ngờ lớn ở giải cầu lông Đức mở rộng khi đánh bại cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan) ở vòng tứ kết nội dung đơn nữ.

Cặp đôi vàng của cầu lông Việt Nam

Cầu lông Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ ở nội dung đôi nam, với cặp vận động viên trẻ Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh vừa làm nên lịch sử.

Cầu lông Việt Nam lần đầu vô địch đôi nam International Challenge

(NLĐO) - Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh đã lập nên cột mốc lịch sử cho cầu lông Việt Nam khi trở thành bộ đôi đầu tiên vô địch tại International Challenge.

