Những lá thăm may rủi đã đưa Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán tay vợt hạng 10 thế giới Ratchanok Intanon ngay vòng 1 nội dung đơn nữ Giải cầu lông thế giới 2025, diễn ra tại Pháp.

Tuy nhiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, trình diễn lối chơi bền bỉ, điều cầu biến hóa và các pha kết thúc hiệu quả, khi xuất sắc thắng ván đầu 21-17.

Bước sang ván 2, Ratchanok Intanon nỗ lực cân bằng tỷ số nhưng Thùy Linh vẫn giữ vững sự tập trung. Những pha gài cầu hiểm hóc giúp tay vợt quê Đồng Nai tạo cách biệt quan trọng, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 21-18, ấn định thắng lợi 2-0.



Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Thùy Linh đánh bại cựu vô địch thế giới 2013 - Ratchanok Intanon, sau trận thắng 2-0 hồi tháng 1-2024. Ở vòng 2, Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Kirsty Gilmour (Scotland, hạng 31 thế giới).



Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng-Trần Đình Mạnh (hạng 126 thế giới) cũng tạo bất ngờ khi vượt qua bộ đôi Batalha-Voigt (hạng 116) với tỷ số 2-0 (22-20, 21-16) để giành quyền vào vòng 2, nơi họ sẽ đối đầu hạt giống số 16 Lee Jhe-Huei-Yang Po-Hsuan (Đài Loan - Trung Quốc).



Trong khi đó, tay vợt đơn nam Lê Đức Phát (hạng 69) dừng bước ở vòng 1 sau khi thua Julien Carraggi (Bỉ, hạng 59) 1-2, dù từng thắng đối thủ này tại giải Malaysia.



Chiều và tối nay, 26-8, Vũ Thị Thùy Trang và Nguyễn Hải Đăng sẽ bước vào trận mở màn nội dung đơn nữ và đơn nam.