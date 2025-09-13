Gia đình và Báo Người Lao Động vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga (pháp danh Chơn Hiếu), nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, đại biểu Quốc hội khóa XI, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đã từ trần lúc 16 giờ 50 phút ngày 12-9-2025 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 77 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội khóa XI; Ảnh: DUY PHÚ

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM).

- Lễ nhập quan: 7 giờ 30 phút ngày 15-9-2025.

- Lễ viếng: từ 7 giờ 30 phút ngày 15-9-2025.

- Lễ truy điệu: 6 giờ 45 phút ngày 17-9-2025.

- Lễ động quan: 7 giờ 15 phút ngày 17-9-2025.

Hỏa táng tại Hoa viên Nghĩa trang Sala Garden, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Gia đình xin miễn chấp điếu.

Báo Người Lao Động xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và thân quyến.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga – dấu ấn lặng lẽ mà sâu đậm

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga đã dành trọn cuộc đời cho báo chí với sự tận tâm, bền bỉ và tinh thần cống hiến lặng lẽ.

Gia nhập Báo Người Lao Động từ năm 1986, bà từng trải qua nhiều vị trí trước khi giữ cương vị Tổng Biên tập giai đoạn 2000 - 2004. Trong thời kỳ khó khăn, bà cùng tập thể tìm mọi cách để duy trì hoạt động, đặt nền móng cho tư duy làm kinh tế báo chí song song với nâng cao chất lượng nội dung. Bà đặc biệt coi trọng đời sống phóng viên, cán bộ, luôn khẳng định thành quả là công sức tập thể.

Phong cách lãnh đạo của bà được đồng nghiệp nhớ đến bằng hai chữ "trao quyền" – tin tưởng, khích lệ để mỗi người phát huy sáng tạo và trách nhiệm. Ở nghị trường, bà cũng thể hiện sự tận tụy, gánh vác vai trò của một đại biểu dân cử với tinh thần vì cộng đồng.

Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn dõi theo từng bước đi của Báo Người Lao Động, góp ý chân thành, khích lệ những sáng kiến nhân văn, Với bà, hạnh phúc lớn nhất là tình đồng nghiệp và sự tin yêu của tập thể. Cuộc đời làm báo của bà để lại dấu ấn đẹp về một lãnh đạo khiêm nhường, một đồng nghiệp chân thành và một nhân cách mẫu mực.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga nhận được nhiều khen thưởng: - Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; - Huy chương "Vì thế hệ trẻ"; - Huy chương "Vì sự nghiệp Báo chí"; - Huy chương " Vì sự nghiệp Công đoàn"; - Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam"; - Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.









