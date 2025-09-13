HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tiễn biệt nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

(NLĐO)- Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã từ trần ngày 12-9-2025 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 77 tuổi

Gia đình và Báo Người Lao Động vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga (pháp danh Chơn Hiếu), nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, đại biểu Quốc hội khóa XI, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đã từ trần lúc 16 giờ 50 phút ngày 12-9-2025 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 77 tuổi.

Tiễn biệt nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội khóa XI; Ảnh: DUY PHÚ

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM).

- Lễ nhập quan: 7 giờ 30 phút ngày 15-9-2025.

- Lễ viếng: từ 7 giờ 30 phút ngày 15-9-2025.

- Lễ truy điệu: 6 giờ 45 phút ngày 17-9-2025.

- Lễ động quan: 7 giờ 15 phút ngày 17-9-2025.

Hỏa táng tại Hoa viên Nghĩa trang Sala Garden, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Gia đình xin miễn chấp điếu.

Báo Người Lao Động xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và thân quyến.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga – dấu ấn lặng lẽ mà sâu đậm

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga đã dành trọn cuộc đời cho báo chí với sự tận tâm, bền bỉ và tinh thần cống hiến lặng lẽ.

Gia nhập Báo Người Lao Động từ năm 1986, bà từng trải qua nhiều vị trí trước khi giữ cương vị Tổng Biên tập giai đoạn 2000 - 2004. Trong thời kỳ khó khăn, bà cùng tập thể tìm mọi cách để duy trì hoạt động, đặt nền móng cho tư duy làm kinh tế báo chí song song với nâng cao chất lượng nội dung. Bà đặc biệt coi trọng đời sống phóng viên, cán bộ, luôn khẳng định thành quả là công sức tập thể.

Phong cách lãnh đạo của bà được đồng nghiệp nhớ đến bằng hai chữ "trao quyền" – tin tưởng, khích lệ để mỗi người phát huy sáng tạo và trách nhiệm. Ở nghị trường, bà cũng thể hiện sự tận tụy, gánh vác vai trò của một đại biểu dân cử với tinh thần vì cộng đồng.

Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn dõi theo từng bước đi của Báo Người Lao Động, góp ý chân thành, khích lệ những sáng kiến nhân văn, Với bà, hạnh phúc lớn nhất là tình đồng nghiệp và sự tin yêu của tập thể. Cuộc đời làm báo của bà để lại dấu ấn đẹp về một lãnh đạo khiêm nhường, một đồng nghiệp chân thành và một nhân cách mẫu mực.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga nhận được nhiều khen thưởng:

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;

- Huy chương "Vì thế hệ trẻ";

- Huy chương "Vì sự nghiệp Báo chí";

- Huy chương " Vì sự nghiệp Công đoàn";

- Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam";

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.




Tin liên quan

Nặng gánh hai vai

Nặng gánh hai vai

Một vai là đại biểu Quốc hội, một vai là Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - nhiệm vụ nào cũng nặng nề, cũng phải dồn hết tâm sức, trí lực để đảm đương, hoàn thành

Nặng gánh hai vai

Một vai là đại biểu Quốc hội, một vai là nhà báo, vai nào cũng nặng như nhau, cùng phải dồn hết tâm trí, sức lực để đảm đương, hoàn thành

Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế"

(NLĐO) - Nhiều ý tưởng của cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" trở thành cơ sở tham khảo quan trọng cho lãnh đạo TP HCM trong hoạch định chính sách.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động từ trần Hội Nhà báo TP HCM qua đời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo