Nhà báo Tô Đình Tuân: "Cuốn sách này không phải của riêng tôi"

Sáng 14-6, Báo Người Lao Động tổ chức ra mắt sách "Dấn thân cùng nghề báo" (NXB Tổng hợp TPHCM) của Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Tham dự chương trình có: ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, TS Trần Du Lịch, ông Nguyễn Thành Lợi - Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Đại tá Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam.

Cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia, cùng đông đảo đồng nghiệp đã đồng hành cùng nhà báo Tô Đình Tuân trong suốt hành trình nghề nghiệp...

Đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp đến chúc mừng nhà báo - TS Tô Đình Tuân tại lễ ra mắt sách "Dấn thân cùng nghề báo"

Đây là cuốn sách thứ hai của nhà báo Tô Đình Tuân sau "Dấu ấn 30 năm nghề báo". Với hơn 400 trang, "Dấn thân cùng nghề báo" tập hợp nhiều bài viết, ký sự, ghi chép và những câu chuyện nghề đáng nhớ được ông chọn lọc trong hơn ba thập niên làm báo.

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà báo Tô Đình Tuân cho biết bản thân từng tham gia tổ chức hàng trăm sự kiện lớn nhỏ nhưng chương trình giới thiệu cuốn sách lần này mang đến những cảm xúc rất đặc biệt.

"Đây là một không gian rất ấm áp, một bầu không khí rất đặc biệt. Cuốn sách chỉ là một kỷ niệm nghề nghiệp nho nhỏ, không có gì quá lớn lao nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường làm nghề" - ông chia sẻ.

Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách

Nhà báo Tô Đình Tuân xúc động gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè từ nhiều nơi đã dành thời gian tham dự sự kiện. Theo ông, điều quý giá nhất không nằm ở cuốn sách mang tên tác giả mà ở những tình cảm, sự sẻ chia và đồng hành của mọi người dành cho nghề báo.

"Cuốn sách mang tên tôi nhưng thực ra không phải của riêng tôi. Trong đó có dấu chân của hàng chục ngàn nhà báo trên khắp mọi miền đất nước, ở nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội" - nhà báo Tô Đình Tuân bày tỏ.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam - trao hoa chúc mừng cho nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân



Tác giả cho rằng báo chí có một sứ mệnh riêng và giá trị lớn nhất của nghề báo chính là tinh thần dấn thân. Nếu không dấn thân sẽ khó có thể tạo nên những tác phẩm có giá trị và những thành tựu nghề nghiệp đáng nhớ.

Thông điệp ấy cũng được ông gửi gắm đến các sinh viên báo chí, những người đang chuẩn bị bước vào nghề. Theo ông, ngoài ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm nghề nghiệp, cuốn sách còn là lời tri ân cuộc đời, tri ân nghề báo và món quà gửi đến những người làm báo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.