Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hở gạch lát sàn, nhà thầu nói gì?

Ngày 22-5, nhà thầu thi công dự án Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã lên tiếng xung quanh phản ánh của một số hành khách về tình trạng gạch lát sàn bị hở khe, mấp mô, không bằng phẳng. Thậm chí, một vài hành khách nữ đi giày cao gót đã suýt vấp ngã do bước vào khe hở giữa các viên gạch lát sàn.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Ban Điều Hành Liên danh Nhà thầu Gói thầu số 12 (G12T3), do thời gian gấp rút, sau khi bàn giao nhà ga đưa vào khai thác, nhà thầu vẫn phải tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại, chủ yếu là phần nền đá.

Đến thời điểm hiện nay, nhà thầu đã hoàn thiện được khoảng 50% diện tích nền đá và đang tiếp tục hoàn thiện. Phần chưa hoàn thiện xong còn tồn tại 3 công đoạn chính như bơm keo silicon khe co dãn, nhà thầu phấn đấu hoàn thành trong 10 ngày tới. Mài hoàn thiện mặt nền và đánh bóng...

Gạch lót sàn ở nhà ga T3 bị hở, mấp mô khi mới đưa vào khai thác. Ảnh bạn đọc cung cấp

"Tuy nhiên, trong điều kiện nhà ga đã vào khai thác, để không ảnh hưởng đến khai thác, chúng tôi chỉ hoàn thiện khoảng 3 tiếng vào ban đêm khi không có chuyến bay. Do đó toàn bộ khối lượng còn lại được cam kết hoàn thành vào cuối tháng 6-2025" – ông Nguyễn Đức Toàn nói.

Sau 1 tháng đi vào hoạt động, nhà ga hành khách T3 khai thác 1.464 lượt chuyến bay và phục vụ 355.306 lượt hành khách, bảo đảm an toàn khai thác. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong tháng đầu tiên vận hành, đơn vị đã tập trung vào việc ổn định quy trình khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chuyến bay và hành khách.

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, được đưa vào khánh thành và khai thác sớm khoảng 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện phần sàn gạch lót nhà ga T3