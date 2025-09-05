Nhà giáo phải vững trách nhiệm và "đỏ lửa" nghề!

Không giống như những lễ khai giảng khác cùng diễn ra vào ngày 5-9, lễ khai giảng năm học mới tại Trường CĐ Kinh tế TP HCM đã trở thành một cột mốc đáng nhớ khi tất cả giảng viên đều nhận nhiệm vụ đặc biệt.

Trước khi khai giảng năm học mới, ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường Kinh tế TP HCM, giao nhiệm vụ đặc biệt đến toàn thể giảng viên nhà trường

Sau khi điểm lại chặng đường hơn 35 năm hình thành và phát triển, ThS Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM, khẳng định những thành tựu hôm nay chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 4.0 và hội nhập quốc tế là điều rất cần thiết. ThS Tú cho biết nhiệm vụ lần này không khó nhưng không phải thầy, cô nào cũng có thể hoàn thành tốt nếu không thực sự yêu nghề.

"Tôi mong rằng tất cả các thầy, cô hãy giữ ngọn lửa yêu thương và truyền đạt tri thức bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm. Tôi biết rằng chúng ta ai cũng có những vất vả, khó khăn riêng. Thế nhưng, khi khoác trên mình sứ mệnh người nhà giáo thì hãy cống hiến hết mình cho thế hệ tương lai. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giúp các em trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho xã hội" - ThS Tú nhấn mạnh.

Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên tiên phong trong đổi mới và sáng tạo, nâng cao tinh thần phục vụ, tạo dựng một môi trường làm việc và học tập tốt nhất.

Sau buổi lễ khai giảng, tân sinh viên sẽ di chuyển đến phòng học để tiếp tục sinh hoạt, học các lớp kỹ năng đầu năm

Giao nhiệm vụ đến sinh viên, ThS Tú hy vọng tân sinh viên sẽ học tập một cách nghiêm túc, tích cực, rèn luyện những kỹ năng cần thiết, sáng tạo để phục vụ cho học tập và cuộc sống. Đồng thời, rèn luyện cách ứng xử, trau dồi tâm hồn, giữ thái độ đúng đắn, lễ phép với mọi người.

"Giờ đây, các bạn dần rời xa vùng an toàn của bản thân, bước ra khỏi sự bao bọc bởi bàn tay ba mẹ và người thân. Các bạn sẽ phải tập làm quen với cuộc sống tự lập, tự chăm sóc bản thân, rèn luyện tính kỷ luật để vượt qua mọi khó khăn hay cám dỗ vui chơi. Đó chính là cách các bạn thể hiện trách nhiệm với gia đình và xã hội" - ThS Tú chia sẻ.

Lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên tất cả các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới.



