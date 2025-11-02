HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Nhà mạng đầu tiên hỗ trợ kích hoạt sim qua VNeID

L.Tỉnh

Với việc áp dụng xác thực danh tính bằng VNeID, người dùng có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt sim FPT trực tuyến

Mạng di động FPT vừa cho hay đơn vị chính thức trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình kích hoạt sim chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID), góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng sim rác trên thị trường.

Theo đó, khách hàng sử dụng mạng di động FPT (có đầu số 0775xxx…) có thể đăng ký và kích hoạt sim chính chủ ngay trên ứng dụng FPT Shop thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục "Kích hoạt SIM", sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh. Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt.

Thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký. Với việc áp dụng xác thực danh tính bằng VNeID, người dùng có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt sim FPT trực tuyến, tiết kiệm thời gian và không cần đến cửa hàng hay mang theo CCCD (bản cứng). Hình thức xác thực này cũng loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, bởi thông tin người dùng đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý nhà nước.

Tin liên quan

Địa chỉ của người dân trên VNeID chính thức được thay đổi

Địa chỉ của người dân trên VNeID chính thức được thay đổi

(NLĐO) - Mặc dù nhiều người dân đã xác nhận VNeID đã cập nhật địa chỉ mới nhưng một số người chia sẻ rằng hiện vẫn chưa thấy thay đổi.

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một loạt tiện ích mới mà người dân cần biết

(NLĐO)- Với bản cập nhật mới, người dân có thể truy cập VNeID ổn định, không còn gặp tình trạng gián đoạn như trước.

Có thể tra cứu tiền điện, mở tài khoản ngân hàng, mua vé máy bay… trên VNeID

(NLĐO) - VNeID cung cấp 5 dịch vụ mới, bao gồm chứng thư chữ ký số, dịch vụ ngân hàng, ví điện tử, mua vé máy bay và tra cứu thông tin sử dụng điện.

định danh điện tử thuê bao di động kích hoạt SIM
