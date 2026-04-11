Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa cho biết trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0", việc phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là giải pháp giúp ổn định hệ thống điện, tối ưu vận hành, tăng khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao mức độ tự chủ năng lượng quốc gia.

Thông tin trên được ông Lê Quang Hòa phát biểu tại buổi lễ giới thiệu Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System – BESS) của Công ty cổ phần tập đoàn GG Power tại Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, Hưng Yên, với quy mô vốn đầu tư giai đoạn đầu 300 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, địa phương này đang từng bước định hình trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng mới của khu vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ pin lưu trữ năng lượng. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp và khả năng thu hút đầu tư, tỉnh kỳ vọng sẽ tạo dựng được hệ sinh thái sản xuất - nghiên cứu - ứng dụng trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tiên phong phát triển ngành công nghiệp pin lưu trữ không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Hưng Yên mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Từ đó, tỉnh Hưng Yên đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp pin lưu trữ hiện đại, bền vững tại Việt Nam.

Nhà máy GG Power có tổng diện tích 1,2 hec-ta, bao gồm tổ hợp xưởng sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), được đầu tư với công suất thiết kế 5GWh mỗi năm. Đây là một trong những nhà máy BESS đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.

Tổ hợp này tập trung cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc thị trường, bao gồm dòng sản phẩm dân dụng cho hộ gia đình, các giải pháp cho quy mô công nghiệp và các dự án quy mô lưới điện.



Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power, cho biết GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị, mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện.

"Đây là con đường không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia. Với BESS, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của Châu Á trong tương lai"- ông Bình nói.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, song song với việc triển khai các định hướng chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững.

Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển, góp phần tăng cường năng lực nội địa trong lĩnh vực công nghệ lưu trữ, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo hướng xanh, sạch, bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.