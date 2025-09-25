HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhã Phương xác nhận mang thai lần 3

Kim Ngân

(NLĐO) - Đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Nhã Phương xác nhận đang mang thai con thứ 3.

Trưa 25-9, Trường Giang đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công bố thông tin Nhã Phương đang mang thai lần thứ 3. Anh viết trên trang cá nhân: ""Ta say không phải vì men, mà vì con".

Nhã Phương không giấu niềm vui khi sắp làm mẹ lần thứ ba. Nữ diễn viên bày tỏ: "Niềm hạnh phúc 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ. Anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Nhã Phương xác nhận mang thai lần 3- Ảnh 1.

Trường Giang đăng ảnh khoe bà xã mang thai lần 3. Ảnh: FBNV

Trước đó, những nghi vấn về việc Nhã Phương mang thai đã rộ lên khi cô thường xuyên đứng phía sau, che thân hình trong các video cùng chị gái, tránh để lộ vóc dáng. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng gia đình nhỏ của cặp đôi sắp có thêm thành viên mới.

Cặp đôi hiện đã có hai người con: bé gái Destiny chào đời vào tháng 1-2019 và bé trai Hope xuất hiện vào tháng 10-2023. Thời gian gần đây, Nhã Phương ưu tiên dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ. Trong khi đó, Trường Giang nhiều lần được nữ diễn viên khen ngợi bởi sự tận tâm và khéo léo trong việc chăm sóc vợ con.

Trường Giang và Nhã Phương quen biết từ năm 2015 khi hợp tác trong phim "49 Ngày". Sau thời gian làm bạn đồng diễn, họ chính thức tiến tới hẹn hò và kết hôn vào năm 2018. 

Nhã Phương, sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với các phim "Quả tim máu", "Vừa đi vừa khóc", "49 ngày", "Tuổi thanh xuân"...

Trường Giang, sinh năm 1983, là diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm MC, được khán giả yêu mến qua hình ảnh "cây hài" duyên dáng trong nhiều chương trình truyền hình và phim điện ảnh.

Nhã Phương mang thai Trường Giang
