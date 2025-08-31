Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025), để tạo điều kiện thuận lợi và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Văn phòng Quốc hội thông báo về việc mở cửa nhà Quốc hội phục vụ nhân dân.

Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập mở cửa phục vụ nhân dân dịp 2-9. Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, tại Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập), sau lưng khán đài B, C trên Quảng trường Ba Đình: Mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1 (Lưu ý: Không đậu đỗ phương tiện tại khu vực này).

Thời gian mở cửa: Từ ngày 28-8 đến hết ngày 2-9-2025. Buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương): Mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà. Lưu ý: Không đậu đỗ phương tiện trong khuôn viên.

Thời gian mở cửa: Từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9-2025. Trong đó, ngày 31-8 và ngày 1-9: từ 8 giờ đến 21 giờ 30. Ngày 2-9: từ 1 giờ sáng đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.

Công trình Nhà Quốc hội được xây dựng trong 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2014, thiết kế gồm một tòa nhà hình vuông "ôm" lấy phòng họp chính hình tròn ở giữa, mang biểu tượng của "bánh chưng bánh giầy - trời tròn đất vuông" trong huyền sử nước Việt.

Tòa nhà có kích thước đặc biệt là 102 m x 102 m nên nhiều người cho rằng "độc nhất vô nhị - có một không hai"…

Hệ thống chiếu sáng Tòa nhà vào buổi tối vừa được đưa vào sử dụng giúp công trình như tiếp thêm nét hiện đại, lung linh và trở nên đặc biệt thu hút du khách và Nhân dân tham quan, chiêm ngưỡng, tự hào!