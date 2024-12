Nhà sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” đón nhiều tin vui bất ngờ

Kết phiên giao dịch ngày 5-12, VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, tại 1.267 điểm, tăng tới 27 điểm (+2,19%) so với phiên trước. Đây là phiên tăng mạnh nhất trong vòng hơn 3 tháng qua, kể từ ngày 16-8.

Con số 2,19% cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh nhất châu Á trong phiên ngày 5-12.

HNX-Index tăng gần 5 điểm lên 229 điểm, Upcom Index cũng tăng, lên 92,72 điểm.

Trong phiên giao dịch, cổ phiếu các nhóm ngành đồng loạt đi lên, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm ngành chứng khoán, bất động sản khi có rất nhiều mã tăng kịch trần và giao dịch bùng nổ như BSI, SSI, FTS, VCI, CTS, VDS....

Đi cùng sự khởi sắc của thị trường, cổ phiếu YEG của Công ty CP Tập đoàn Yeah1 - nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng tăng mạnh gần 4%, lên mức 13.250 đồng/cổ phiếu - phiên tăng thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này, trong đó gồm 2 phiên tăng trần.

Cổ phiếu YEG tăng mạnh trong thời gian qua Nguồn: Fireant

So với giá của 1 tháng trước, cổ phiếu YEG đã tăng gần 29%. Còn so với cuối quý III/2024, cổ phiếu này tăng gần 45%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của cổ phiếu YEG phiên ngày 5-12 tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, với 10,9 triệu đơn vị.

Đà bức tốc của cổ phiếu YEG diễn ra trong bối cảnh công ty này mới đây công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, doanh thu quý III/2024 của Yeah1 đạt hơn 345 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và là doanh thu cao nhất kể từ quý IV/2020.

Trừ các chi phí liên quan, Yeah1 báo lãi quý III gấp 10 lần cùng kỳ, đạt hơn 34 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Yeah 1 ghi nhận doanh thu đạt hơn 629 tỉ đồng, gấp hơn 2,4 lần và lợi nhuận sau thuế đạt gần 56 tỉ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tại Giải Mai Vàng lần thứ 30, có 54 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn, trong đó các Anh tài và tiết mục của Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1 nhận nhiều đề cử.

Cụ thể ở hạng mục "Nam ca sĩ - Rapper", đề cử thuộc về SOOBIN với ca khúc Giá như và S.T Sơn Thạch với ca khúc Thuận nước đẩy thuyền. Đây là hai phần trình diễn gây sốt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhận được đánh giá cao và tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, hạng mục "Ca khúc" của giải thưởng Mai vàng lần thứ 30 - 2024 - Anh trai vượt ngàn chông gai chiếm tới 4/5 đề cử với: Giá như (SOOBIN), Trống cơm (NSND Tự Long - SOOBIN - Cường Seven), Mẹ yêu con (Cường Seven, Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, SOOBIN Hoàng Sơn, Kay Trần, Trọng Hiếu), Thuận nước đẩy thuyền (sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez)...

"Anh trai vượt ngàn chông gai" được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV (Trung Quốc) sở hữu. Tại Việt Nam, Tập đoàn Yeah1 là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình này.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, CEO Tập đoàn Yeah1 bà Ngô Thị Hạnh Vân từng cho biết sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", tập đoàn đặt nhiều tâm huyết vào chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" khi đầu tư mạnh và nghiêm túc vào chương trình này.