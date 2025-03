Nha Trang đăng cai chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam-Miss Cosmo Vietnam 2025

Hoa hậu Ngọc Châu- Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 chính thức bước vào mùa mới với các hoạt động tuyển sinh sôi động. Lấy cảm hứng từ khát vọng vươn xa, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 mang đến chủ đề "Shoot for the moon- Săn trăng" với thông điệp: "Mỗi nỗ lực đều mở ra một chân trời mới. Quan trọng không phải bạn chạm tay đến đâu, mà là dám ước mơ, dám hành động và trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình".

Với chủ đề năm nay, Ban tổ chức mong muốn truyền cảm hứng để các cô gái trẻ dám bước ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đối mặt với thử thách và hành trình khẳng định chính mình. Cuộc thi không chỉ là sân chơi nhan sắc, mà còn là nơi các thí sinh tích lũy trải nghiệm, trưởng thành và chạm tới những cột mốc mới trong cuộc đời.

Tại họp báo giới thiệu về cuộc thi diễn ra chiều 19-3, Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Ngọc Châu cho biết điểm đột phá và mang tính chiến lược trong mùa giải 2025 chính là việc triển khai hệ thống Bản quyền Tỉnh. Lần đầu tiên, quyền quản lý và phát triển cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam được trao độc quyền cho các Giám đốc tỉnh/thành. Các Giám đốc tỉnh/thành phố sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng quy mô và củng cố độ uy tín của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam tại các địa phương.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Xuân Hạnh là nhan sắc Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2024

Đặc biệt, 10 vị Giám đốc tỉnh/thành phố đầu tiên sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện và chuyên sâu từ Học viện Cosmo Academy trong việc tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh. Sự đồng hành này không chỉ đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp đồng nhất theo tiêu chuẩn của Miss Cosmo Vietnam trên mọi cấp độ, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của cuộc thi trong tương lai.

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là đêm trình diễn Trang phục lễ hội - Carnival Costume diễn ra tại thành phố biển Nha Trang và kết hợp diễu hành đường phố. Phần thi này lấy cảm hứng từ Lễ hội Best of the world tại Miss Cosmo 2024, tôn vinh tinh thần sáng tạo và sắc màu đa dạng văn hoá. Hoa hậu Ngọc Châu cho biết, việc chọn Nha Trang, Khánh Hòa đăng cai Bán kết, Chung kết (diễn ra vào ngày 21-6) và đồng hành cùng Festival Biển 2025 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời tôn vinh vùng đất giàu tiềm năng du lịch, văn hóa. Đây là sự kiện hứa hẹn tạo nên mùa giải bùng nổ, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng và nâng tầm vị thế nhan sắc Việt.

Thí sinh đạt điểm cao nhất trong đêm Chung kết được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 cũng như suất tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới, giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng.