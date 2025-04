Nha Trang dự kiến bùng nổ sắc màu lễ hội cùng Miss Cosmo Vietnam 2025

Mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2025 hứa hẹn tạo sức hút cho du lịch tại Nha Trang năm nay

Mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2025 vừa công bố một sự kiện đặc biệt, hứa hẹn mang đến một không gian lễ hội thời trang rực rỡ chưa từng có. Cuộc thi "Thiết kế trang phục diễu hành - Carnival Costume" sẽ là điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Biển diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây không chỉ là một sân chơi sáng tạo cho các nhà thiết kế trẻ tài năng mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, du lịch của Việt Nam thông qua những bộ trang phục độc đáo và ấn tượng.

Với chủ đề "Sắc màu Lễ hội", cuộc thi hướng đến việc khơi gợi nguồn cảm hứng từ những gam màu tươi tắn, rực rỡ, tái hiện không khí tưng bừng của các lễ hội truyền thống và hiện đại trên khắp cả nước.

Ban tổ chức kỳ vọng các thiết kế không chỉ mang tính sáng tạo đột phá mà còn phải tôn vinh được tinh thần trình diễn, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự tiện lợi khi di chuyển trong các hoạt động diễu hành.

Điểm đến hấp dẫn tại Nha Trang năm nay với Mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2025

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay chính là sự kiện diễu hành Carnival Costume, nơi top 45 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Cosmo Vietnam 2025. Các thí sinh sẽ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và diễu hành trên các tuyến phố trung tâm của Nha Trang.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không khí lễ hội sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho Festival Biển 2025. Ý tưởng về cuộc thi được lấy cảm hứng từ Lễ hội "Best Of The World" đã từng gây ấn tượng tại Miss Cosmo 2024, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy bất ngờ.

Hoa hậu Ngọc Châu, Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam, chia sẻ rằng việc lựa chọn Nha Trang là nơi diễn ra các vòng thi quan trọng và đồng hành cùng Festival Biển 2025 là một chiến lược quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần tôn vinh vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của vùng đất Khánh Hòa. Cô tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ tạo nên một sự bùng nổ về cảm xúc và góp phần nâng tầm vị thế nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

Cuộc thi thiết kế nhận được sự đồng hành và cố vấn chuyên môn từ các nhà thiết kế uy tín như NTK Tín Thái và NTK Khoa Lỗ. Doanh nhân, Hoa hậu Hoàng Thanh Nga sẽ đảm nhận vai trò giám khảo, đảm bảo tính công bằng và chuyên nghiệp trong quá trình lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất.

Thời gian nhận bài dự thi online qua email nationalcostume.cosmo@unimediasg.vn sẽ kéo dài đến hết ngày 30 4. Sau đó, vào ngày 5 - 5, các thí sinh sẽ tham gia vòng thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo, và top 45 thiết kế ấn tượng nhất sẽ được công bố vào ngày 7-5.

Cuộc thi mở ra cơ hội cho tất cả những ai đam mê thiết kế thời trang, bao gồm các nhà thiết kế chuyên nghiệp và không chuyên, sinh viên ngành thiết kế thời trang và những cá nhân có niềm yêu thích sáng tạo trang phục trình diễn.

Điểm đến mùa hè Nha Trang năm nay với Mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Miss Cosmo Vietnam 2025

Thể lệ cuộc thi bao gồm ba vòng: lên ý tưởng, thuyết trình ý tưởng và thực hiện ý tưởng. Các nhà thiết kế có bài thi lọt vào top 45 sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ 5.000.000 VNĐ/mẫu để hiện thực hóa tác phẩm của mình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và các cố vấn.

Yêu cầu về bài dự thi bao gồm bản vẽ tay hoặc đồ họa trên máy tính khổ A4, thể hiện rõ mặt trước, mặt sau và hiệu ứng biến hóa (nếu có) của trang phục. Mỗi mẫu thiết kế cần có tên gọi và phần giới thiệu ngắn gọn về ý tưởng. Thông tin cá nhân của nhà thiết kế (họ tên, số điện thoại) và bản scan mẫu thiết kế cần được gửi về email carnivalcostume.cosmo@unimediasg.vn.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi cũng rất hấp dẫn, với giải nhất trị giá 15.000.000 VNĐ, giải nhì 10.000.000 VNĐ dành cho mẫu thiết kế xuất sắc nhất.

Ngoài ra, còn có giải thưởng Phong cách trình diễn ấn tượng nhất trị giá 5.000.000 VNĐ dành cho thí sinh hoa hậu và giải Thiết kế quảng bá hiệu quả nhất trị giá 5.000.000 VNĐ dành cho nhà thiết kế có hoạt động quảng bá tốt nhất trên mạng xã hội.