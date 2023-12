Nha Trang: Gần 70 công trình vi phạm PCCC

Ngày 20-12, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các địa phương khác khẩn trương kiểm tra, xử lý đối với các công trình vi phạm trên địa bàn và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 29-12.



Vụ cháy được cảnh báo trước

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 17-12, khói bất ngờ bốc ra từ căn hộ tầng 25 thuộc tòa OC3 thuộc tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (Mường Thanh Viễn Triều) ở TP Nha Trang do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Vụ cháy khiến hàng trăm người dân hoảng loạn, la hét gọi nhau thoát thân, hơn 30 người mắc kẹt trong thang máy... Tổ hợp căn hộ OC3 cao 40 tầng nên khi hệ thống điện tòa nhà bị cắt, mọi người phải chạy thang bộ do đó nhiều người đã mệt lả, xỉu tại chỗ. Toàn bộ căn hộ 2522 bị cháy rụi.

Trước đó, ngày 20-11-2021, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động công trình OC3 vì không bảo đảm an toàn về PCCC. Thời điểm này, tòa OC3 được đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận về kết quả nghiệm thu thiết kế, thiết bị về PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, công trình này vẫn chưa được Cục Cảnh sát PCCC - CNCH (Bộ Công an) bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa lập hồ sơ quản lý về PCCC.

Trong kỳ họp thứ 12 vào ngày 8-12 vừa qua, ông Trần Ngọc Sanh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, đưa ra tình trạng nhức nhối về chung cư trên địa bàn TP Nha Trang. Theo đó, TP Nha Trang có 49 tòa chung cư, khu tập thể, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn về PCCC nhưng không có kinh phí để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy. Ông Sanh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có các giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn về PCCC tại các chung cư.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng có Báo cáo số 107/BC-HĐND gửi UBND tỉnh này, trong đó yêu cầu "Đối với các trường hợp xây dựng vượt tầng, sai quy hoạch, không đúng theo giấy phép xây dựng... chỉ đạo Sở Xây dựng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có giải pháp, biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, không để tái phạm".

Vụ cháy căn hộ tại tổ hợp Mường Thanh Viễn Triều TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhiều công trình vi phạm là khách sạn

Theo yêu cầu của HĐND tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH kiểm tra và phát hiện có 67 công trình xây dựng vi phạm về quy định PCCC. Số công trình này nằm trên các địa bàn: TP Nha Trang, TP Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Qua rà soát 67 công trình nêu trên, Sở Xây dựng nhận thấy có 40 công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng và 27 công trình do UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong quản lý.

Đáng chú ý, nhiều công trình vi phạm là khách sạn tại TP Nha Trang - nơi tập trung khách du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, Tập đoàn Mường Thanh có 2 công trình là khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang (số 60 Trần Phú) do tự ý cải tạo tầng 46 thành 10 căn hộ (chưa xử phạt) và khách sạn căn hộ cao cấp Oceanus (tòa OC2) vi phạm tại tầng 41 - tầng kỹ thuật nhưng lại bố trí thêm 4 căn hộ (đã nộp phạt, chưa khắc phục vi phạm). Hàng loạt khách sạn khác cũng vi phạm như: Vịnh Thiên Đường, New Sun, Sun City, Crown, Lucky Sun… Ngoài ra, nhiều khách sạn vi phạm tự ý thay đổi công năng, công trình như: khách sạn Le Soleil (số 12 Tôn Đản), khách sạn của Công ty TNHH Hoàn Cầu resort Vịnh Kim Cương, khách sạn Barcelona, khách sạn Galiot…

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với những công trình vi phạm này, phần lớn đều đã nộp phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục hậu quả. Trong số đó, có 40 công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng và sở này sẽ xử lý trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết an toàn PCCC tại các chung cư cũ đang là vấn đề thời sự, nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, nhất là những người sống trong các chung cư cũ không bảo đảm an toàn PCCC. Trong số 49 chung cư, khu tập thể trên địa bàn TP Nha Trang có 3 chung cư xây dựng từ năm 1994; 16 chung cư không có phí bảo trì.

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và cân đối ngân sách để hỗ trợ các bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc khói, khí độc và thang dây cho các chung cư, nhà tập thể cũ có hệ thống PCCC không bảo đảm trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Nha Trang cập nhật, đưa nội dung nghiên cứu, đánh giá lập quy hoạch tại các khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại.

Giám sát chung cư, căn hộ Theo ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về chung cư và căn hộ cao cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, sẽ đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước về chung cư cũ trên địa bàn TP Nha Trang, từ đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.