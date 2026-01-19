HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Nha Trang: Khai trương Lễ hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày

Kỳ Nam

(NLĐO) - Khu văn hóa – du lịch Nha Trang Xưa đã khai trương Lễ hội Tết Xưa nhằm gìn giữ, phát huy văn hóa – du lịch – ẩm thực địa phương.

Theo đó, Lễ hội Tết xưa năm nay bắt đầu từ tối 18-1 kéo dài 45 ngày, diễn ra tại Khu văn hóa - du lịch Nha Trang Xưa, khu vực Thái Thông, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ hội gồm bốn nhóm hoạt động chính, gồm: Lễ nghi Tết Xưa tái hiện các phong tục truyền thống như dựng cây nêu, làm bánh mứt, dọn dẹp nhà cửa ngày Tết, lễ cúng Ông Táo, cúng Tất niên và các nghi lễ tôn vinh Tổ nghề.

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 1.

Nghi thức Trồng cây nêu ngày Tết

Phần Hội Tết Xưa diễn ra sôi nổi với biểu diễn Lân – Sư – Rồng, trò chơi dân gian, trình diễn Áo dài, hội thi, workshop làng nghề, talkshow và show thực cảnh ngoài trời "Ánh Sáng Huyền Thoại".

Bên cạnh đó, Chợ Hoa Tết – Chợ Tết phục vụ nhu cầu mua sắm sản vật địa phương, hàng hóa Tết. Không gian ẩm thực Tết giới thiệu các món ăn, bánh trái truyền thống, buffet Quê Xưa, thực đơn Tết và các lớp dạy nấu món Tết.

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 2.

Tái hiện chợ Tết xưa

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 3.

Các trò chơi dân gian ngày Tết

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 4.

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 5.

Khu chợ Tết xưa

Nha Trang: Khai trương Lễ Hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày - Ảnh 6.

Chợ hoa xuân

Bà Ngọc Ánh, đại diện Khu du lịch Nha Trang Xưa, cho hay sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi tập thể đơn vị vừa vượt qua thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử cách đây hai tháng. "Chúng tôi đã nỗ lực khôi phục hoạt động để kịp tổ chức lễ hội, xem đây là thông điệp về tinh thần đoàn kết và sự hồi sinh sau thiên tai" - bà nói.

Lễ Hội Tết Xưa được định hướng trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch thường niên của Nha Trang, gắn với mô hình điểm đến trải nghiệm về văn hóa, làng nghề và ẩm thực. Không gian lễ hội giúp người dân và du khách tìm hiểu, tương tác với đời sống văn hóa truyền thống, từ đó góp phần giữ gìn nếp Tết Việt và lan tỏa bản sắc văn hóa miền Trung.

Tin liên quan

Chả cá Vĩnh Lương – Nha Trang thơm ngon khó cưỡng

Chả cá Vĩnh Lương – Nha Trang thơm ngon khó cưỡng

(NLĐO)- Được chế biến từ những loại cá đặc sản vùng biển miền Trung, chả cá Vĩnh Lương - Nha Trang thơm ngon nức tiếng

Nha Trang: "Gói bánh tét - Trở về Tết xưa"

(NLĐO)- Tại TP Nha Trang- Khánh Hòa, du khách có thể hòa mình với hoạt động "Gói bánh tét - Trở về Tết xưa" độc đáo chỉ có tại Champa Island Nha Trang

Trung tâm du lịch mới ở Nha Trang

Tuyến đường đèo Phạm Văn Đồng nối phường Vĩnh Hòa với xã Vĩnh Lương sẽ trở thành trung tâm du lịch mới ở khu vực Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

trò chơi dân gian tỉnh Khánh Hòa Nha Trang văn hóa - Du lịch chợ hoa xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo