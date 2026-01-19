Nha Trang: Khai trương Lễ hội Tết Xưa kéo dài 45 ngày

Theo đó, Lễ hội Tết xưa năm nay bắt đầu từ tối 18-1 kéo dài 45 ngày, diễn ra tại Khu văn hóa - du lịch Nha Trang Xưa, khu vực Thái Thông, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ hội gồm bốn nhóm hoạt động chính, gồm: Lễ nghi Tết Xưa tái hiện các phong tục truyền thống như dựng cây nêu, làm bánh mứt, dọn dẹp nhà cửa ngày Tết, lễ cúng Ông Táo, cúng Tất niên và các nghi lễ tôn vinh Tổ nghề.

Nghi thức Trồng cây nêu ngày Tết

Phần Hội Tết Xưa diễn ra sôi nổi với biểu diễn Lân – Sư – Rồng, trò chơi dân gian, trình diễn Áo dài, hội thi, workshop làng nghề, talkshow và show thực cảnh ngoài trời "Ánh Sáng Huyền Thoại".

Bên cạnh đó, Chợ Hoa Tết – Chợ Tết phục vụ nhu cầu mua sắm sản vật địa phương, hàng hóa Tết. Không gian ẩm thực Tết giới thiệu các món ăn, bánh trái truyền thống, buffet Quê Xưa, thực đơn Tết và các lớp dạy nấu món Tết.

Tái hiện chợ Tết xưa

Các trò chơi dân gian ngày Tết

Khu chợ Tết xưa

Chợ hoa xuân

Bà Ngọc Ánh, đại diện Khu du lịch Nha Trang Xưa, cho hay sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi tập thể đơn vị vừa vượt qua thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử cách đây hai tháng. "Chúng tôi đã nỗ lực khôi phục hoạt động để kịp tổ chức lễ hội, xem đây là thông điệp về tinh thần đoàn kết và sự hồi sinh sau thiên tai" - bà nói.

Lễ Hội Tết Xưa được định hướng trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch thường niên của Nha Trang, gắn với mô hình điểm đến trải nghiệm về văn hóa, làng nghề và ẩm thực. Không gian lễ hội giúp người dân và du khách tìm hiểu, tương tác với đời sống văn hóa truyền thống, từ đó góp phần giữ gìn nếp Tết Việt và lan tỏa bản sắc văn hóa miền Trung.