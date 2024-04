Nha Trang kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển

Sáng 2-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Nha Trang tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009-2024).



Dự lễ kỷ niệm có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo bộ ban ngành và các tỉnh trong khu vực, gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Nha Trang đã ôn lại quá trình 100 xây dựng và phát triển. Từ năm 1924, vua Khải Định đã ra đạo dụ lấy vùng đất hạ nguồn sông Cái lập nên thị trấn Nha Trang. Hiện nay, Nha Trang có diện tích tự nhiên gần 252km2 với 19 phường và 8 xã với dân số hơn 430.000 người.

Đến năm 2009, TP Nha Trang được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Giai đoạn 15 năm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, kinh tế - xã hội thành phố có sự phát triển vượt bậc. Dù bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2022 thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao hơn 1.000 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước cho TP Nha Trang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Nha Trang (đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa năm 2023). UBND tỉnh trao quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh Nha Trang giai đoạn 2024-2030.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoach chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Nha Trang trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đảng bộ và chính quyền TP Nha Trang cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm xây dựng Nha Trang thành thành phố 6 tiên phong: Tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiên phong phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế; tiên phong trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiên phong trong cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch biển, đảo; tiên phong trong xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện hiệu quả đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; tiên phong trong bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tập trung triển khai Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng số, xây dựng TP Nha Trang theo mô hình đô thị thông minh hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.