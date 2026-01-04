Nha Trang: Tài xế taxi thừa nhận tráo tiền của khách nước ngoài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nha Trang: Tài xế taxi thừa nhận tráo tiền của khách nước ngoài

K. Nam

(NLĐO)- Tài xế taxi tạm trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc tráo tiền của khách nước ngoài

Tối 3-1, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã làm việc với tài xế taxi liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Qua xác minh, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế trong clip đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, tài xế N.A.T. (sinh năm 1992, tạm trú phường Tây Nha Trang) thừa nhận là người trong clip và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước. 

- Ảnh 1.

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế taxi có hành vi tráo tiền của du khách nước ngoài

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11-2025, khi N.A.T. điều khiển xe ô tô biển số 28E-000.xx chở hai du khách Hàn Quốc.

Hiện Công an phường Nha Trang đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip tài xế taxi "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang bị cho là tráo tiền khi thanh toán cước, biến tờ 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng.

Theo clip, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm (phường Nha Trang). Khi nam du khách đưa 200.000 đồng để trả tiền, tài xế nhận tiền bằng tay trái, đồng thời trả lại 10.000 đồng bằng tay phải và nói khách đưa thiếu.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau quay lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm cảnh báo. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Tin liên quan

Tài xế taxi ở Nha Trang nghi "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài

Tài xế taxi ở Nha Trang nghi "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài

(NLĐO)- Một tài xế taxi ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nghi tráo tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí

Vụ cá bò hòm 3,5 triệu đồng/kg ở Nha Trang: Chủ bè kinh doanh "chui" dịch vụ ăn uống

(NLĐO)- Cơ quan chức năng TP Nha Trang đã làm việc với chủ bè bán cá bò hòm 3,5 triệu đồng/kg, xác định cơ sở không được cấp phép kinh doanh dịch vụ ăn uống

Công an vào cuộc vụ hăm dọa, đòi thu phí du khách ở bãi biển Nha Trang

(NLĐO)- Công an TP Nha Trang vừa có báo cáo về việc nhóm khách du lịch nước ngoài bị chèo kéo, thu phí trái phép xảy ra tại khu vực bãi biển Trần Phú

tỉnh Khánh Hòa mạng xã hội Khánh Hòa tài xế taxi công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo