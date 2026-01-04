Nha Trang: Tài xế taxi thừa nhận tráo tiền của khách nước ngoài

Tối 3-1, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã làm việc với tài xế taxi liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Qua xác minh, Công an phường Nha Trang đã mời tài xế trong clip đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N.A.T. (sinh năm 1992, tạm trú phường Tây Nha Trang) thừa nhận là người trong clip và đã thực hiện hành vi tráo tiền khi thanh toán cước.

Công an phường Nha Trang làm việc với tài xế taxi có hành vi tráo tiền của du khách nước ngoài

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 11-2025, khi N.A.T. điều khiển xe ô tô biển số 28E-000.xx chở hai du khách Hàn Quốc.

Hiện Công an phường Nha Trang đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip tài xế taxi "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang bị cho là tráo tiền khi thanh toán cước, biến tờ 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng.

Theo clip, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm (phường Nha Trang). Khi nam du khách đưa 200.000 đồng để trả tiền, tài xế nhận tiền bằng tay trái, đồng thời trả lại 10.000 đồng bằng tay phải và nói khách đưa thiếu.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau quay lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm cảnh báo. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.