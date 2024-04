Sáng 23-4, Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi thành phố Nha Trang năm 2024.

Hội thi nhằm chào mừng Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Ông Bùi Đăng Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLD Khánh Hòa, tặng cờ lưu niệm cho các đội thi

Tham gia hội thi là các đoàn viên Công đoàn, người lao động của 11 Công đoàn cơ sở: Công ty TNHH Hải Yến; Công ty CP Du lịch Khánh Tâm; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang; Công ty TNHH MTV Ô tô Sao Mai Anh; Công ty CP Du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17; Ban quản lý Vịnh Nha Trang; Liên quân Công ty TNHH Blue Ocean resort NT và Công ty TNHH đầu tư Đại Phước Lộc ĐL; Công ty CP T.D; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang; Công ty CP Du lịch sinh thái Thanh Vân; Công ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang.

Ban giám khảo hội thi

Theo ông Ngô Anh Duyệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cơ quan ban ngành của thành phố rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tuy đã có được nhiều thành tích nổi bật nhưng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn luôn tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người lao động.

Tiểu phẩm tái hiện đám cháy trong nhà hàng của khách sạn

Hội thi là hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, dịp để người lao động của các đơn vị giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức về công tác an toàn lao động. Các nội dung thi được ban tổ chức đưa ra hết sức phong phú, sát với thực tế làm việc của người lao động.

11 đội tranh tài sôi nổi ở 3 phần thi: Chào hỏi; kiến thức về an toàn vệ sinh lao động; thi thực hành thao tác sơ cứu xử lý các tình huống dễ gặp trong lao động hàng ngày như điện giật, chấn thương, say nắng, say nóng.

Ở phần thi chào hỏi được các đội thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa để giới thiệu về những nét đặc thù đơn vị của mình.

Có nhiều tiết mục đã tạo được tiếng cười cho khán giả đến xem và cổ vũ như tiết mục xử lý tình huống cháy trong bếp của đội đến từ CĐCS Công ty TNHH Hải Yến; tiết mục một phút bất cẩn cả đời hối hận của CĐCS Công ty CP Du lịch Khánh Tâm, tiết mục hát Rap về các nội quy an toàn lao động khi vào công trình xây dựng của CĐCS Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội CĐCS Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang, giải nhì cho đội CĐCS Công ty CP Du lịch Khánh Tâm và CĐCS Ban quản lý Vịnh Nha Trang.

Ban tổ chức trao giải cho các đội

Đội CĐCS Công ty CP Du lịch Khoáng nóng seafood F17; CĐCS Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang, Liên quân CĐCS Công ty TNHH Blue Ocean resort NT và CĐCS Công ty TNHH đầu tư Đại Phước Lộc ĐL đoạt giải ba. Đồng thời ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội còn lại.