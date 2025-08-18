HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Nhà trường lên tiếng vụ 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua

Theo Báo Tiền Phong

Ba học sinh của Trường THPT Lâm Nghiệp có hành vi phản cảm, giễu cợt khi đoàn xe A80 đi qua. Nhà trường vừa lên tiếng về việc này.

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền clip 3 học sinh chở nhau trên một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, trên người mặc trang phục quân sự, có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9) đi ngang qua. Sự việc diễn ra tại khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội).

Nhiều người bức xúc khi xem clip này, cho rằng đây là hành động phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, cần phải được xử lý.

- Ảnh 1.

Học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua. Ảnh cắt từ clip

Ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội), cho hay ngay khi nhận được thông tin, nhà trường đã tiến hành xác minh. Các em trong đoạn clip trên là học sinh lớp 10 của nhà trường.

Các em vừa vào trường cách đây vài ngày và đang tham gia tuần lễ giáo dục quốc phòng. Cũng theo hiệu trưởng, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh, mời gia đình và học sinh tới trường làm việc vào sáng 17-8.

“Tại buổi làm việc, học sinh đã tường trình lại sự việc. Các em cũng nhận ra hành vi của mình là sai, ăn năn hối lỗi vì không lường được hậu quả trong thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc. Các em mong muốn có cơ hội sửa chữa và cam kết không tái phạm” - Hiệu trưởng nhà trường nói.

Ông Toàn cho hay Ban Giám hiệu Trường THPT Lâm Nghiệp sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá hành vi vi phạm của học sinh và có hướng xử lý phù hợp, “vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục, vừa làm công tác tư tưởng cho học sinh”.

Liên quan đến sự việc, mới đây, Công an xã Xuân Mai cũng đã xác minh và yêu cầu những học sinh có liên quan đến làm việc. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

học sinh nhiệm vụ A80 hành vi phản cảm
