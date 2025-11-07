HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhà văn Hải Triều đáp trả khéo léo trước nghi ngờ năng lực

Thùy Trang

(NLĐO)- Đạo diễn Hải Triều khẳng định Tiếng Anh là điểm cộng khi dự thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

Hải Triều tìm người đẹp sinh viên

Nhà văn Hải Triều đáp trả khéo léo trước nghi ngờ năng lực - Ảnh 1.

MC, đạo diễn Hải Triều làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Góp mặt với vị trí giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, nhà văn Hải Triều nhận được nhiều người quan tâm. Vốn có nhiều tâm huyết dành cho thế hệ sinh viên, nam đạo diễn bày tỏ niềm hào hứng khi được ban tổ chức tin tưởng trao vai trò "cầm cân nảy mực" để tìm kiếm những ứng viên tài năng cho cuộc thi.

Hải Triều cho biết anh có chút áp lực khi đảm nhiệm vai trò mới, nhất là khi anh cũng nhận về nhiều lo ngại, nghi ngờ. Hải Triều cho biết, ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn công tác trong lĩnh vực giảng dạy. Anh tin đây là một lợi thế lớn giúp bản thân hiểu hơn về các cô gái trẻ đang tranh tài ở Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

"Việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giúp tôi hiểu về tâm lý của các bạn sinh viên, từ đó có cách để tiếp thêm năng lượng hay giúp các bạn khai phá bản thân nhiều hơn khi đến với sân chơi này. 

Bên cạnh đó tôi muốn truyền đạt những kỹ năng mình có được để các bạn có thể hoàn thiện qua từng vòng thi. 

Chiếc vương miện chỉ có một nhưng tôi tin hành trình trưởng thành là điều mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ có được khi đến với Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam"- Hải Triều chia sẻ.

MC Hải Triều tự tin vào bản thân

Nhà văn Hải Triều đáp trả khéo léo trước nghi ngờ năng lực - Ảnh 2.

Hải Triều làm giám khảo cuộc thi hoa hậu sinh viên

Trước những hoài nghi về năng lực khi chấm thi nhan sắc, MC Hải Triều khẳng định bản thân là nhân tố phù hợp đã được ban tổ chức cân nhắc kỹ khi mời ngồi ghế nóng để tìm kiếm người chiến thắng xứng đáng. Anh chia sẻ thêm: "Tôi sẽ có quan điểm riêng từ việc đồng hành cùng các bạn sinh viên từ lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường cho đến công tác giảng dạy. Đây là cầu nối quan trọng giúp tôi tiếp xúc gần và hiểu hơn về các bạn, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn tìm ra cô gái xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu".

"Thời điểm hiện tại có nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, là nơi để các cô gái có thể phô diễn được tài năng của mình trên sân khấu. Tôi hy vọng các bạn có thể nuôi dưỡng, bồi đắp bên trong bằng kiến thức, tình yêu với quê hương, tổ quốc và đặc biệt là tình yêu đối với cộng đồng. Để khi có được giải thưởng, nó sẽ giúp chúng ta tỏa sáng nhiều hơn, tiến gần hơn trong sự yêu thương của công chúng"- Hải Triều nói.

Nam MC tin rằng một cô gái tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ có nhiều lợi thế ghi điểm trước giám khảo bởi: "Không chỉ dừng lại ở việc chiến thắng cuộc thi này mà còn có thể góp mặt trong những buổi workshop hay tham gia các đấu trường nhan sắc khác. Đây là một lợi thế đối với các bạn. Còn với những bạn chưa tốt về ngoại ngữ, các bạn có thể trau dồi. Hãy xác định tiêu chí của ban giám khảo, ban tổ chức, đây là yếu tố giúp các bạn tiến gần hơn với ngôi vị hoa hậu".

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức theo giấy phép số 451/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng ký ngày 25.7.2025. Dự kiến đêm chung kết diễn ra ngày 28.12 tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).


cuộc thi nhan sắc MC Hải Triều Hải Triều Hải Triều làm giám khảo
    Thông báo