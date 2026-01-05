HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Nhà vườn thanh long kỳ vọng vụ Tết

Bài và ảnh: Hải Đường

Sau thời gian dài ảm đạm, giá thanh long nghịch vụ tại Đồng Tháp và Tây Ninh bất ngờ tăng gấp 3 lần so với tháng trước.

Dù lợi nhuận cao song người trồng thanh long vẫn canh cánh nỗi lo giá cả bấp bênh.

Tại các vùng trồng thanh long ở Tây Ninh và Đồng Tháp những ngày đầu năm 2026, việc thu hoạch diễn ra nhộn nhịp. Do nguồn cung khan hiếm, giá thanh long ruột đỏ loại 1 có thời điểm chạm mốc 35.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Thanh Hùng - người canh tác 0,5 ha thanh long ruột đỏ ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp - cho biết cách đây vài tuần, thương lái thu mua loại 2 với giá 30.000 đồng, loại 3 là 25.000 đồng và loại 4 là 17.000 đồng/kg.

Nhà vườn thanh long kỳ vọng vụ Tết - Ảnh 1.

Nông dân xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh thu hoạch thanh long trái vụ

Ông Nguyễn Hồng Phước - ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh - vừa bán 10 tấn thanh long nghịch vụ với mức giá 25.000 - 35.000 đồng/kg. Ông hào hứng: "Giá thanh long tăng cao, nhà vườn lãi khá nhiều. Chúng tôi đang tiếp tục chong đèn cho vườn thanh long để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán".

Niềm vui của nhà vườn thanh long cũng đi kèm sự thấp thỏm. Theo ông Trần Văn Bảy - người trồng thanh long ở xã Dương Xuân Hội, tỉnh Tây Ninh - mức giá cao thường chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Thông thường, khi các nhà vườn đồng loạt thu hoạch rộ, giá thu mua lại nhanh chóng hạ nhiệt. "Hiện nay, một số nơi bắt đầu thu mua thanh long với giá giảm dần, quanh mức 20.000 đồng/kg. Chậm vài ngày là mất giá ngay, nhà vườn rất khó tính toán đường dài" - ông trăn trở.

Để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn thanh long tại Đồng Tháp cũng đang tất bật bón phân, chong đèn. Người trồng thanh long đặt nhiều kỳ vọng vào đợt thu hoạch sắp tới.

Đồng Tháp đang đẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và siết chặt quản lý mã số vùng trồng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đồng Tháp đã xây dựng vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu gần 9.400 ha. Đến nay, tỉnh đã có hơn 2.300 ha đạt chuẩn "thực hành nông nghiệp tốt" (GAP).

Việc sở hữu 33 mã số vùng trồng sang Trung Quốc và 92 mã số sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Úc... đang giúp thanh long Đồng Tháp rộng đường xuất ngoại, giảm bớt áp lực tiêu thụ trong nước. Dù tín hiệu thị trường đang khởi sắc, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích mà cần tập trung vào kỹ thuật canh tác nghịch vụ, tuân thủ các quy chuẩn an toàn để duy trì giá trị bền vững cho trái thanh long.

Nhà vườn thanh long kỳ vọng vụ Tết - Ảnh 2.


    Thông báo