Nhà xuất bản Routledge (Anh) ấn hành sách khoa học thể thao của tác giả Việt

Hồi ký "Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng" (tựa gốc: My life and lessons in red and white) của HLV Arsene Wenger nhắc đến sự nghiệp đỉnh cao 22 năm dẫn dắt CLB Arsenal (1996-2018) và sau đó là Giám đốc phát triển toàn cầu của LĐBĐ Thế giới (FIFA) với dự án "đình đám" tổ chức World Cup 2 năm/lần.