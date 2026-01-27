Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải Tinh hoa sân khấu

Ở hạng mục "Tinh hoa sân khấu", "Giấc mơ Chí Phèo" "cạnh tranh" với các đối thủ khác cũng rất nặng ký là: Nhạc kịch Lửa từ đất (đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh - Nhà hát Tuổi trẻ), vở chèo "Nặng gánh sơn hà" (Đạo diễn NSND Thuý Mùi - Nhà hát chèo Hà Nội), vở cải lương "Nhật thực" (Đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt - Sân khấu Sen Việt), vở kịch "Lá đơn thứ 72" (đạo diễn NSND Lê Tiến Thọ - sân khấu Lệ Ngọc).

Vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo"của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long chiến thắng hạng mục Tinh hoa sân khấu trong lễ trao giải Tinh hoa Việt năm 2025

Đây là những tác phẩm sân khấu đồ sộ, nhiều thử nghiệm, sáng tạo và thành công về mặt chuyên môn cũng như được công chúng yêu mến, được trình diễn nhiều buổi, mang lại những giá trị tích cực cho khán giả trong thời gian qua.



Với chất lượng chuyên môn cao, từng dành giải Xuất sắc tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và được tổ chức biểu diễn nhiều đêm tại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm với lượng khán giả luôn kín đầy khán phòng, "Giấc mơ Chí Phèo" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Nhạc kịch cũng là một điểm sáng của văn hoá Hà Nội trong năm 2025, đặc biệt, còn góp phần phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô. Đây được coi là một hướng đi mới đầy thử thách nhưng cũng mang lại thành công rực rỡ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trong thời điểm hiện tại và tương lai gần.

Cảnh trong vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo"

Thành công của "Giấc mơ Chí Phèo" là sự cống hiến tài năng và tâm huyết của toàn thể nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ công nhân viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cùng với ekip thực hiện. Đây chính là "giấc mơ" mà NSND Tấn Minh (Giám đốc Nhà hát) và nhạc sĩ Dương Cầm đã ấp ủ từ rất lâu. Chính họ đã "manh nha" đưa nhạc kịch lên sân khấu của Nhà hát từ các đợt Hội diễn, Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp nhiều mùa trước như "Trở về" (huy chương vàng năm 2015), "Hà Nội Ngày, tháng, năm" (2018), "Tôi đọc báo sáng nay" (2021),… tuy nhiên, cho đến "Giấc mơ Chí Phèo", "giấc mơ" ấy mới trở thành hiện thực, khi đây là vở nhạc kịch hoàn chỉnh đúng nghĩa của thể loại này.

Vở diễn không chỉ nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả, mà còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Để tạo nên sức hấp dẫn của vở diễn, ngoài sự tâm huyết, tận tuỵ của NSND Tấn Minh (chỉ đạo nghệ thuật), nhạc sĩ Dương Cầm (Tổng đạo diễn - Giám đốc âm nhạc), còn là sự chung tay của cả tập thể lớn, đó là biên kịch Đinh Tiến Dũng, đạo diễn sân khấu - nhạc sĩ , NSƯT Phùng Tiến Minh, các nghệ sĩ như NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Khánh Hoà, Bách Nguyễn, Khánh Linh, Linh 3T, Xuân Vượng, Cao Tùng, Xuân Hoà, Đông Hùng, Thái Phương, Hồng Dung, Quang Đạt, Nguyễn Hiếu, Đức Thọ, Ngọc Hiếu, các nhạc công, ca sĩ, diễn viên múa, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, sân khấu… Các nghệ sĩ đã thực sự cống hiến công sức của mình vào thành công của vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo".

Giải thưởng Tinh Hoa Việt do báo Đại Đoàn kết tổ chức được tổ chức nhằm phát huy vai trò của văn hoá - nghệ thuật như một thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc và khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Ban giám khảo của giải thưởng năm nay gồm: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, hoạ sỹ Vi Kiến Thành, NSƯT đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.