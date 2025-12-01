HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

(NLĐO) - Những sáng tác thơ và nhạc của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca được công chúng yêu mến, được bạn đọc báo Người Lao Động trân quý.

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời, thọ 84 tuổi - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca

Sáng 1-12, giới âm nhạc Việt bàng hoàng khi biết tin buồn: nhạc sĩ Đinh Trầm Ca – tác giả của những giai điệu đậm hồn quê, sinh năm 1941, quê Khu phố 5 Vĩnh Điện, phường Điện Bàn, Đà Nẵng đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 84 tuổi.

Gia đình và đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và những người yêu nhạc. Cách đây không lâu, chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã đến thăm và trao tặng quà cho ông.

Đinh Trầm Ca viết nhạc bằng ký ức và nỗi niềm đất quê

Nhắc đến Đinh Trầm Ca là nhắc đến một trong những nhạc sĩ có giọng điệu rất riêng: mộc mạc, xao xuyến, giàu chất tự sự. Âm nhạc của ông mang hơi thở của sông nước miền Trung, của những nỗi đau đáu về phận người, của tình quê đằm sâu như tiếng vọng từ ký ức. 

Trong suốt hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông để lại nhiều ca khúc đã trở thành dấu ấn trong lòng công chúng, trong đó nổi bật là "Sông Quê", "Ru Con Tình Cũ" – những bài hát đi qua thời gian bằng sự chân thật và sự lay động không cần phô trương.

Mỗi giai điệu của ông như một lát cắt đời sống, vừa bình dị vừa thấm thía, khiến người nghe cảm nhận được sự yêu thương, mất mát, những điều đẹp đẽ và mong manh của kiếp người.

Nỗi tiếc thương từ đồng nghiệp

Sự ra đi của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã để lại khoảng trống trong lòng gia đình, khiến nhiều nghệ sĩ từng thể hiện thành công nhạc của ông bùi ngùi xúc động. Ca sĩ Hồng Vân chia sẻ: "Âm nhạc của ông lúc nào cũng khiến tôi thấy lòng mình mềm lại. 

Mỗi lần hát "Sông Quê", tôi luôn cảm giác như đang trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông ra đi, nhưng những giai điệu của ông thì vẫn còn đó, sống mãi với khán giả".

Ca sĩ Lan Ngọc cho rằng ông là người nhạc sĩ hiền lành, sống với góc nhìn về đời sống âm nhạc rất sâu sắc. Di sản âm nhạc của ông để lại là món quà vô giá cho thế hệ sau".

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời, thọ 84 tuổi - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca

Còn ca sĩ Đình Văn, giọng hát gắn liền với nhiều sáng tác của ông, nghẹn ngào: "Tôi may mắn được hát nhạc của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca suốt mấy chục năm. Nhạc anh buồn nhưng không bi lụy, mà buồn như tiếng thở dài của quê hương, của phận người lam lũ. 

Anh ra đi là mất mát lớn cho âm nhạc Việt. Nhưng tôi tin anh yên lòng, vì những ca khúc của anh vẫn còn được hát, còn được nhớ".

Một tiếng lòng còn vọng lại

Sự lặng lẽ trong đời sống của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đối lập với sức sống bền bỉ của các tác phẩm ông để lại. Ông không chạy theo thị hiếu, không ồn ào, mà chọn cách lặng lẽ góp vào đời những giai điệu chân thành. Đó chính là lý do nhiều thế hệ ca sĩ tìm đến nhạc của ông như tìm đến một miền ký ức trong trẻo.

Sự ra đi của nhạc sĩ là mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc trầm buồn, sâu lắng của miền Trung. Nhưng di sản của ông với những bài hát đẫm chất đời, chất người sẽ còn sống mãi, như dòng sông quê không ngừng chảy qua bao thế hệ.

Ngoài sáng tác âm nhạc, ông còn là nhà thơ - người con của Điện Bàn đã có nhiều bài thơ đăng thơ từ rất sớm trên nhiều báo ở Sài Gòn – TP HCM. Ngoài tập thơ tuổi học trò "Mắt đêm" in roneo năm 1969 được đánh giá cao, thơ ông được giới thiệu trên các báo, tạp chí từ sau 1975 đến nay. 

Với hơn 100 ca khúc đã giới thiệu từ trước ngày thống nhất đất nước, người yêu âm nhạc dành tình cảm sâu đậm với những ca khúc như: "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Bay đi những cơn mưa phùn", "Phượng buồn", "Mưa La Qua mưa Vĩnh Điện"… từng được các ca sĩ nổi danh như: Khánh Ly, Lệ Thu, Hồng Nhung, Phương Hồng Quế, Phi Nhung, Đình Văn… trình bày trên các sân khấu trong và ngoài nước hoặc trên các đĩa CD mấy chục năm qua. 

Ca khúc của ông cũng được nhiều soạn giả sáng tác "Tân cổ giao duyên", được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như: Út Bạch Lan, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Minh Vương, Phượng Liên, Thanh Sang, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng…thể hiện và được công chúng yêu thích.


    Thông báo