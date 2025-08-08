Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"

Yến Anh

(NLĐO)- "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" hay "Lên đàng" với bản phối đậm chất rock là những điểm nhấn của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Khi Ban tổ chức công bố Nguyễn Hữu Vượng là Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào tối 10-8 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với quy mô 50.000 khán giả, nhiều người ngạc nhiên bởi nhạc sĩ trẻ được giao trọng trách quan trọng tại một show lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Tuy nhiên, ca sĩ Tùng Dương lại hết lời khen ngợi nhạc sĩ trẻ. Sinh năm 1987, từ nhiều năm nay, Nguyễn Hữu Vượng đã là một trong những Giám đốc âm nhạc uy tín nhất. Tên tuổi của anh được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của hai nam ca sĩ hàng đầu là Tùng Dương và Hà Anh Tuấn.

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với Nguyễn Hữu Vượng, đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" do báo Nhân Dân tổ chức là một thách thức lớn.

Nhạc sĩ chia sẻ khi sản xuất âm nhạc cho các liveshow, điều đầu tiên phải nghĩ đến là đối tượng khán giả. Khán giả sẽ quyết định cách mình làm âm nhạc thế nào. Ví dụ khán giả trẻ sẽ làm nhạc trẻ trung còn dành cho trung niên thì âm nhạc sẽ có chiều sâu hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 2.

Nam nhạc sĩ cho hay anh gặp nhiều thách thức khi thực hiện chương trình

"Tổ quốc trong tim" có đối tượng khán giả rộng là toàn dân với nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn bài, làm nhạc, phối khí trong khi chỉ có 2 tuần để thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè"- nam nhạc sĩ cho biết.

Để phục vụ cho toàn dân nghe nhạc và ai cũng hài lòng, Hữu Vượng chọn nhạc mục đa dạng các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và có thêm những ca khúc nhạc trẻ và thiếu nhi. Bên cạnh thách thức như vậy thì điểm tích cực của chương trình sẽ là nhạc mục phong phú do có nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 3.

Anh phối khí lại tất cả 23 tác phẩm trong chương trình

Nhạc sĩ tiết lộ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" là một trong những điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh đó, ca khúc "Lên đàng" sẽ được phối đậm chất rock hay tác phẩm thiếu nhi "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" sẽ xuất hiện với màu sắc mới.

Thêm vào đó, anh còn chọn bài "hit" của các nghệ sĩ tham gia chương trình để phục vụ cho lượng fan nhất định của họ đi xem show. Nhạc sĩ cho biết sẽ làm lại bản phối của tất cả 23 tác phẩm trong chương trình, thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số chương trình cũ.

"Âm nhạc Việt tạo ra rất nhiều ca sĩ từ các gameshow, chương trình thực tế, nhưng các nghệ sĩ có khả năng thể hiện tốt các ca khúc cách mạng lại không nhiều. "Tổ quốc trong tim" ngoài Tùng Dương cũng không thể thiếu NSƯT Đăng Dương hay ca sĩ Võ Hạ Trâm...." – Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 4.

Thời gian tới, nhạc sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ)

Trước "Tổ quốc trong tim", nhạc sĩ sinh năm 1987 đã từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho rất nhiều liveshow, nổi bật nhất là các chương trình của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương như "Chân trời rực rỡ", "Sketch A Rose", "Human"...

Ngay sau chương trình này, nam nhạc sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) danh giá. Đây là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm và Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức show tại đây.

"Đây là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam vì chưa có nghệ sĩ nào làm live concert tại một trong những nhà hát danh giá nhất của Mỹ và thế giới. Trước đó tôi được làm live concert cho Hà Anh Tuấn tại Nhà hát con sò ở Sydney, Úc cũng đã là vinh dự lớn. Dự kiến sắp tới tôi sẽ tiếp tục đồng hành với ca sĩ Tùng Dương ở live concert thường niên của anh"- Nguyễn Hữu Vượng nói.

Tin liên quan

Loạt nghệ sĩ nổi tiếng có mặt trong "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

Góp mặt trong chương trình là các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi

Concert quốc gia Tổ quốc trong tim Nguyễn Hữu Vượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo