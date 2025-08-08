Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ điều đặc biệt ở "Tổ quốc trong tim"

Khi Ban tổ chức công bố Nguyễn Hữu Vượng là Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào tối 10-8 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với quy mô 50.000 khán giả, nhiều người ngạc nhiên bởi nhạc sĩ trẻ được giao trọng trách quan trọng tại một show lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Tuy nhiên, ca sĩ Tùng Dương lại hết lời khen ngợi nhạc sĩ trẻ. Sinh năm 1987, từ nhiều năm nay, Nguyễn Hữu Vượng đã là một trong những Giám đốc âm nhạc uy tín nhất. Tên tuổi của anh được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của hai nam ca sĩ hàng đầu là Tùng Dương và Hà Anh Tuấn.

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với Nguyễn Hữu Vượng, đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" do báo Nhân Dân tổ chức là một thách thức lớn.

Nhạc sĩ chia sẻ khi sản xuất âm nhạc cho các liveshow, điều đầu tiên phải nghĩ đến là đối tượng khán giả. Khán giả sẽ quyết định cách mình làm âm nhạc thế nào. Ví dụ khán giả trẻ sẽ làm nhạc trẻ trung còn dành cho trung niên thì âm nhạc sẽ có chiều sâu hơn.

Nam nhạc sĩ cho hay anh gặp nhiều thách thức khi thực hiện chương trình

"Tổ quốc trong tim" có đối tượng khán giả rộng là toàn dân với nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn bài, làm nhạc, phối khí trong khi chỉ có 2 tuần để thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè"- nam nhạc sĩ cho biết.

Để phục vụ cho toàn dân nghe nhạc và ai cũng hài lòng, Hữu Vượng chọn nhạc mục đa dạng các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và có thêm những ca khúc nhạc trẻ và thiếu nhi. Bên cạnh thách thức như vậy thì điểm tích cực của chương trình sẽ là nhạc mục phong phú do có nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc.

Anh phối khí lại tất cả 23 tác phẩm trong chương trình

Nhạc sĩ tiết lộ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" là một trong những điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh đó, ca khúc "Lên đàng" sẽ được phối đậm chất rock hay tác phẩm thiếu nhi "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" sẽ xuất hiện với màu sắc mới.

Thêm vào đó, anh còn chọn bài "hit" của các nghệ sĩ tham gia chương trình để phục vụ cho lượng fan nhất định của họ đi xem show. Nhạc sĩ cho biết sẽ làm lại bản phối của tất cả 23 tác phẩm trong chương trình, thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số chương trình cũ.

"Âm nhạc Việt tạo ra rất nhiều ca sĩ từ các gameshow, chương trình thực tế, nhưng các nghệ sĩ có khả năng thể hiện tốt các ca khúc cách mạng lại không nhiều. "Tổ quốc trong tim" ngoài Tùng Dương cũng không thể thiếu NSƯT Đăng Dương hay ca sĩ Võ Hạ Trâm...." – Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ.

Thời gian tới, nhạc sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ)

Trước "Tổ quốc trong tim", nhạc sĩ sinh năm 1987 đã từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho rất nhiều liveshow, nổi bật nhất là các chương trình của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương như "Chân trời rực rỡ", "Sketch A Rose", "Human"...

Ngay sau chương trình này, nam nhạc sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) danh giá. Đây là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm và Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức show tại đây.

"Đây là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam vì chưa có nghệ sĩ nào làm live concert tại một trong những nhà hát danh giá nhất của Mỹ và thế giới. Trước đó tôi được làm live concert cho Hà Anh Tuấn tại Nhà hát con sò ở Sydney, Úc cũng đã là vinh dự lớn. Dự kiến sắp tới tôi sẽ tiếp tục đồng hành với ca sĩ Tùng Dương ở live concert thường niên của anh"- Nguyễn Hữu Vượng nói.