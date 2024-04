Nhạc trưởng Lê Phi Phi và nghệ sĩ Bích Trà hội ngộ

Là tổng đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã đề cử với ban cố vấn chương trình mời nghệ sĩ Bích Trà về Việt Nam biểu diễn. Đây được xem là một chương trình tầm vóc vừa có ý nghĩa về nghệ thuật lẫn lịch sử với chủ đề "Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên" sẽ diễn ra ngày 2 và 3-5 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi

Chương trình do Nhà hát Hồ Gươm kết hợp với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, Nhà hát Ca múa nhạc Bộ Công an, Đoàn Nghi lễ Bộ Công an biểu diễn nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, đây là chương trình giao hưởng hợp xướng hàn lâm mang tính chất chuyên nghiệp, nghệ thuật cao với con số nghệ sĩ tham gia gần 300 người. Hai buổi hòa nhạc được diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, một nhà hát hiện đại và phù hợp với loại hình nghệ thuật này. Điều đặc biệt là chị gái của nhạc trưởng Lê Phi Phi là Tiến sĩ Lê Y Linh viết kịch bản chương trình.

Đã lâu khán giả yêu nhạc thính phòng tại Hà Nội mới lại được thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà - con gái NSND Trà Giang. Nghệ sĩ Bích Trà vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn những năm gần đây nhưng chủ yếu là ở TP HCM.

Là con trai của cố nhạc sĩ Hoàng Vân, người đã sáng tác ca khúc nổi tiếng "Hò kéo pháo" đầy khí thế ra đời đúng Chiến dịch Điện Biên Phủ, và "Hò kéo pháo" với bản giao hưởng hợp xướng 4 chương Điện Biên Phủ sẽ được vang lên cùng nhiều tác phẩm đặc sắc khác với một phong cách phối khí mới sẽ được trình diễn tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Bích Trà

Nghệ sĩ Bích Trà trong lần cùng mẹ - NSND Trà Giang đến Báo Người Lao Động tham gia chương trình giao lưu âm nhạc lần 1- sơ kết đợt 1 Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức (4-4), chị đã cho biết rất mong đợi chương trình "Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên" diễn ra, vì đây là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa và sẽ để lại cho chị nhiều kỷ niệm đẹp tại quê nhà trong năm nay.

Nghệ sĩ Bích Trà trong lần cùng mẹ - NSND Trà Giang đến Báo Người Lao Động

NSND Trà Giang cũng đã chia sẻ chính tình cảm của số đông khán giả dành cho gia đình bà, những thành quả nghệ thuật của Bích Trà là niềm hạnh phúc lớn của bà khi nghĩ về con gái.

Và bà cũng sẽ có mặt bên cạnh con tại thủ đô Hà Nội trong chương trình đặc biệt này. Bởi nhắc đến điện ảnh cách mạng Việt Nam, bà là ngôi sao sáng với nhiều vai trên màn ảnh được công chúng ngưỡng mộ.