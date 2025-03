Nhận 500.000 USD "chút quà biếu anh" từ Hậu "pháo", cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đưa cho vợ cất

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tổng gần 50 tỉ đồng).



Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (ảnh trái) và cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận, dự án chợ đầu mối được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu làm chủ đầu tư từ tháng 11-2012. Đến cuối năm 2016, công ty trên không triển khai thực hiện được các phần việc như quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, do đó tỉnh đã đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Cùng năm, do có quen biết, bị can Nguyễn Văn Hậu đã gặp bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tại phòng làm việc của bí thư Tỉnh ủy, và trao đổi về một số dự án bị chậm tiến độ, quá hạn thực hiện, trong diện thu hồi trên địa bàn, trong đó có dự án chợ đầu mối. Cả hai thống nhất việc Hậu mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để được tiếp tục triển khai dự án.

Sau cuộc gặp trên, nữ cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với bị can Lê Duy Thành (khi đó là phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Khước (phó chủ tịch tỉnh) và Phạm Hoàng Anh (khi đó là giám đốc Sở Xây dựng) để tạo điều kiện cho Hậu tiếp tục thực hiện dự án chợ đầu mối.

Thực hiện chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy Lan, ngày 12-4-2018, bị can Lê Duy Thành đã ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất dự án chợ đầu mối theo hướng có lợi cho Công ty Thăng Long của Hậu bằng việc điều chỉnh tăng quy mô, diện tích đối với đất Nhà ở xã hội thấp tầng; thay đổi Biệt thự song lập thành Biệt thự đơn lập; tăng diện tích đất Nhà phố thương mại…

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án, Hậu đã nhiều lần gặp các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh để "nhờ tạo điều kiện chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, quy mô, tiến độ thực hiện dự án. Sau đó, 3 bị can nêu trên đã tạo điều kiện, hợp thức thủ tục cho Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu được làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định pháp luật.

Để được nâng đỡ trong việc giao, định giá đất thấp hơn giá thị trường, Hậu đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn 3 lần đưa hối lộ cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan với tổng số tiền 25 tỉ đồng và 1 triệu USD

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn 4 lần hối lộ bị can Lê Duy Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số tiền 1,3 triệu USD và 20 tỉ đồng.

Theo đó, lần đầu tiên vào tháng 3-2021, Hậu yêu cầu cấp dưới chuẩn bị 500.000 USD và mang đến nhà riêng của bị can Thành. "Em có chút quà biếu anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ triển khai dự án và nhờ anh giúp chỉ đạo đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phần còn lại dự án chợ đầu mối"- bị can Hậu "nhắn nhủ" và đưa cho chủ tịch tỉnh túi quà đựng 500.000 USD.

Nhận số tiền trên, cựu chủ tịch Vĩnh Phúc đưa cho vợ cất giữ.

Bị can Nguyễn Văn Hậu

Lần tiếp theo, Hậu đến gặp Lê Duy Thành tại trụ sở UBND tỉnh. Hậu nhờ ông Thành lúc này là chủ tịch UBND tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chợ đầu mối theo hướng cho bãi đỗ xe vào sâu phía trong dành vị trí khu đất thành khu shophouse.

Cựu chủ tịch Vĩnh Phúc đồng ý giúp và nói với Hậu muốn mua mấy lô đất mặt đường dự án đồng thời nhờ bán hộ luôn. Hậu hiểu ý chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc muốn nhận tiền mặt tương đương giá trị các lô đất. Đến giữa tháng 3-2021, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mang 800.000 USD đến phòng làm việc và đưa cho cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lần thứ 3 là ngày 20-3-2023, Hậu gọi điện qua Viber hẹn gặp cựu chủ tịch Lê Duy Thành tại nhà riêng của vị lãnh đạo, đồng thời tự chuẩn bị 10 tỉ đồng. Khi gặp ông Thành, Hậu nói đây là quà biếu và nhờ triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chung Vĩnh Tường.

Lần cuối cùng vào khoảng tháng 7-2023, Hậu khai tự chuẩn bị 10 tỉ đồng, tổ chức liên hoan tại nhà riêng của Hậu và mời ông Thành đến dự. Tại đây, Hậu đặt vấn đề nhờ ông Thành điều chỉnh lại bảng giá đất tại vị trí kho vận và đất tại xã Yên Lập thuộc dự án chợ đầu mối để giúp Hậu giảm tiền phải nộp. Ông Thành đồng ý. Hậu nói "em có 10 tỉ đồng gửi anh, em bảo đưa cho lái xe của anh". Ông Thành đáp: "Anh cảm ơn".

Theo kết luận, tại cơ quan điều tra, bị can Lê Duy Thành đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả (tổng số tiền đã nộp và thu giữ là 25,5 tỉ đồng và 1,63 triệu USD, lớn hơn số tiền nhận hối lộ 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD), có nhiều thành tích trong công tác và đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội; gia đình có công với cách mạng.