Giải trí

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích

Thùy Trang

(NLĐO)- "Thì sao"- cú comeback khiến giới rap Việt dậy sóng: YC thật sự đã quay lại.

“Thì sao” của YC: màn comeback bùng nổ sau 5 năm vắng bóng!

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 1.

Nhân cách khác của Rhymastic trỗi dậy

Tối 9-10, YC chính thức phát hành bản visualizer "Thì sao", đánh dấu màn comeback (trở lại) sau 5 năm vắng bóng. Trước đó, nhân dạng song song của Rhymastic đã bất ngờ gây "náo loạn" cộng đồng mạng, đặc biệt là giới rap fan, khi đăng tải bài viết chính thức thông báo sự trở lại của mình.

5 năm sau lần cuối cùng xuất hiện, YC – nhân dạng song song và đối lập hoàn toàn với Rhymastic – bất ngờ "đội mồ sống dậy", khơi dậy làn sóng phấn khích và tò mò trong cộng đồng yêu nhạc.

Giữa thời điểm Rhymastic đang ở đỉnh cao hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm và được công chúng yêu mến, sự trở lại của YC mang tính đối nghịch tuyệt đối – như một lời nhắc rằng ánh sáng chỉ thật sự rực rỡ khi đi cùng bóng tối. Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng và nổi loạn – kẻ không sợ bị hiểu lầm, không cần được yêu quý, chỉ cần được nói thật.

Không chỉ là một alter ego, YC chính là phản chiếu của hành trình giằng xé nội tâm, nơi nghệ sĩ phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân. Năm năm im lặng không phải là biến mất, mà là quãng thời gian tích tụ năng lượng để lần này, YC trở lại với một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ.

YC khiến mạng xã hội bùng nổ  

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 2.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 3.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 4.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 5.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 6.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 7.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 8.

Sự hào hứng của cư dân mạng với sự trở lại của YC

Trước đó, YC chính thức xuất hiện trở lại với bài đăng: "Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhym ạ! Để tao mang thứ âm nhạc Hip Hop thuần túy trở lại đây!"

Chỉ sau 24 giờ, bài đăng vượt hơn 100.000 lượt tương tác, trở thành một hiện tượng truyền thông. Khán giả mô tả YC là "phản diện tái thế", "ông kẹ về", hay "cơn gió của underground quay lại giữa thời mainstream hóa". Không khí mạng xã hội ngập tràn meme, bình luận và phân tích – cho thấy sức ảnh hưởng vượt ngoài phạm vi âm nhạc.

Bên cạnh âm nhạc, điều khiến công chúng chú ý đặc biệt là tạo hình mới của YC: mái tóc braid, lens đỏ cùng thần thái thách thức, mang đến hình ảnh "thiện chiến" đậm chất Hip Hop. Trong bối cảnh Rap Việt đang sôi sục với tranh luận về ranh giới giữa underground và mainstream, sự trở lại của YC được ví như hơi thở cũ trong thân xác mới – thô ráp, nguyên bản và không cần làm hài lòng ai.

Theo nhiều nguồn tin, ca khúc "Thì Sao" sẽ là quân bài mở đầu cho album comeback gồm 10 bài do SpaceSpeakers Label ấp ủ suốt thời gian dài. Đây được xem là chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc hai mặt – nơi Rhymastic và YC không còn đối nghịch, mà cùng tồn tại để phản chiếu và hoàn thiện lẫn nhau.

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích - Ảnh 9.

Rhymastic trở lại với nhân cách khác

YC (hay Young Crizzal) là một nghệ danh khác của Rhymastic. Nghệ danh này đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap). Ra đời như một nhân dạng thứ hai của Rhymastic, YC là hiện thân của tự do sáng tạo tuyệt đối – nơi không có quy tắc, không có sự kiểm duyệt, và không cần được thấu hiểu. YC không chỉ đại diện cho "mặt tối" của người nghệ sĩ, mà là sự thật trần trụi của hành trình làm nghệ thuật – nơi cảm xúc được bộc phát, bản ngã được giải phóng, và âm nhạc trở lại đúng nghĩa Hip Hop thuần túy.

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của anh, với quãng thời gian sáng tác và hát rap khác hẳn với Rhymastic hiện tại. Tuy vậy, đôi khi Rhymastic vẫn "hóa thân" thành YC, để có thể sáng tác và hát rap theo cách "điên" nhất có thể, để "cho phép mình được bộc lộ hết cá tính, nói ra tất cả những gì mình muốn nói", với những ngõ ngách mà một Rhymastic của những bản nhạc đại chúng như "Nến và hoa" có lẽ sẽ không cảm thấy phù hợp.

Rhymastic "đá xéo" Ngọc Trinh?

Rhymastic "đá xéo" Ngọc Trinh?

(NLĐO)- Rhymastic vừa tung đoạn clip giới thiệu MV mới, gây xôn xao vì nội dung phê phán, đả kích lối sống vật chất

Rhymastic YC nhân cách khác của Rhymastic
