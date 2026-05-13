Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới





Sáng 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng... cùng 1.136 đại biểu.

Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trình bày diễn văn khai mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X - nhấn mạnh đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận các văn kiện, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại phiên khai mạc, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trình bày tham luận với chủ đề "Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM". Tham luận khẳng định MTTQ Việt Nam TP HCM luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, luôn quán triệt, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Trong đó, "dân thụ hưởng" được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIẢnh: TTXVN

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được TP HCM triển khai như trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi; kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân; hỗ trợ học phí từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65-75 tuổi và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh. Thành phố hướng tới mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên; miễn phí vé xe buýt cho người dân... MTTQ Việt Nam TP HCM cũng triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" cùng các nguồn cứu trợ khẩn cấp.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, TP HCM kiên trì quan điểm phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP mà còn hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân. Đó cũng là những giải pháp để vun đắp giá trị "văn minh, hiện đại, nghĩa tình" một cách thiết thực trên hành trình dựng xây và phát triển thành phố mang tên Bác. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự đại hội.Ảnh: Lâm Hiển

Thứ nhất là quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

"Hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 là đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu; phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất...

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa; không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.

Chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm thứ tư.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm là xây dựng Mặt trận hiện đại: tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau đại hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả...

405 Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Chiều cùng ngày, đại hội thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Theo đó, đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 405 người, Ủy viên Đoàn Chủ tịch từ 72-100 người, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 người tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI (thiếu 8 nhân sự, sẽ được kiện toàn bổ sung khi có nhân sự phù hợp). Sau đó đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI. Hôm nay, 13-5, đại hội họp phiên bế mạc. Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt đại hội.

7 chương trình hành động Đại hội đã xác định 7 chương trình hành động. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thứ ba, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thứ tư, tham gia phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số, đẩy mạnh chuyển đổi số. Thứ năm, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thứ sáu, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Cuối cùng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...



