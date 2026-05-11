Nhận diện trở ngại, khắc phục vướng mắc

Tuấn Anh

Ngày 8-5, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 18/2026 về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Theo Chỉ thị 18, trong việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc công tác bố trí cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng mục tiêu phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác; thực hiện tinh giản biên chế những cá nhân không đáp ứng công việc. Bên cạnh đó, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực trên cơ sở ưu tiên người có tài năng, kinh nghiệm công tác.

Nhận diện trở ngại, khắc phục vướng mắc - Ảnh 1.

Tại TP HCM, việc nâng cao chất lượng cán bộ để phục vụ người dân luôn được ưu tiên .Ảnh: HUYỀN TRÂN

Ba bộ Tài chính, Nội vụ, Xây dựng lần lượt được giao nhiệm vụ hướng dẫn, bố trí kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ, chính sách và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; hướng dẫn hình thức đặc thù tuyển dụng để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ có khó khăn về nhà ở…

Như vậy, sau hơn 10 tháng vận hành, những yêu cầu về tính hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được định hình rõ hơn, cao hơn theo thời gian. Quá trình nhận diện trở ngại, khắc phục kịp thời vướng mắc luôn diễn ra, và đó là sự vận động tất yếu của bộ máy hoạt động trên tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Qua Chỉ thị 18, Chính phủ ấn định thời điểm hoàn thành mỗi đầu việc cho địa phương, bộ, ngành với từng mốc thời gian khác nhau. Trong đó, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hoàn thành trong tháng 5; đơn giản hóa thủ tục hành chính hoàn thành trong quý II/2026; đến quý III, các chính sách về nhà ở xã hội phải hoàn tất…

Đó là sự ấn định xuất phát từ thực tế nên mang tính khoa học và khả thi cao. Đáp ứng tốt và sớm những đầu việc này cũng chính là phép thử cho năng lực triển khai của các đơn vị liên quan, nhất là tinh thần quán xuyến, đốc thúc của người đứng đầu. 

    Thông báo