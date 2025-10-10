HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét

Thúy Vi

(NLĐO)- Ứng phó sạt lở đất và lũ quét, JICA đã giới thiệu công nghệ đập Sabo của Nhật Bản và Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 100 đập Sabo mới.

Tại cuộc họp báo giữa kỳ tài khóa 2025 vừa diễn ra, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke cho biết trước những thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nhu cầu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, cơ quan này đang kết hợp các biện pháp can thiệp cấp bách với chiến lược hợp tác dài hơi.

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét - Ảnh 1.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke

Trước các hiện tượng thiên tai thường xuyên như sạt lở đất và lũ quét, JICA đã giới thiệu công nghệ đập Sabo của Nhật Bản và hỗ trợ xây dựng công trình đập Sabo đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Sơn La. Dự án này được kỳ vọng góp phần ngăn ngừa thảm họa tự nhiên tại khu vực miền núi phía Bắc.

Đập Sabo là một công trình kỹ thuật nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, và lũ bùn đá, bằng cách chặn lại các vật thể như bùn đá, gỗ trôi trong dòng chảy của sông suối, cho phép nước chảy qua nhưng giữ lại trầm tích.

"Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng khoảng 100 đập Sabo mới trên toàn quốc. Kế hoạch này được coi là bước đầu tiên hướng tới việc mở rộng trên toàn quốc, dựa trên kết quả của dự án JICA"- ông Kobayashi Yosuke cho biết.

Bên cạnh đó, JICA đã và đang hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng với 5 dự án viện trợ không hoàn lại và 15 dự án vốn vay ODA. Trong đó, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá - một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á - đã khánh thành vào tháng 8 và đã chính thức bắt đầu vận hành. Tại TP HCM, tuyến metro số 1 đã đi vào hoạt động tháng 12-2024, góp phần cải thiện đáng kể việc đi lại của người dân.

"Gần đây, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều tuyến đường Hà Nội sau mưa lớn. JICA hi vọng rằng hệ thống thoát nước và các đường ống quanh sông Tô Lịch của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng tại Hà Nội"- ông Kobayashi Yosuke bảy tỏ.

"Biến đổi khí hậu là một trong những lĩnh vực chúng tôi ưu tiên hàng đầu"- ông khẳng định và cho biết JICA đang chuẩn bị cho dự án vốn vay hỗ trợ Việt Nam thi hành cách chính sách và lên kế hoạch hành động liên quan. Hiện JICA đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục với phía Việt Nam để đánh giá khả năng triển khai dự án vốn vay ODA hỗ trợ xây dựng đường, thủy lợi, kè chống sạt lở tại một số tỉnh miền Bắc.

Song song với đó, JICA thúc đẩy hợp tác về công nghệ bền vững và đổi mới sáng tạo, phối hợp cùng các trường đại học như Đại học Cần Thơ để phát triển các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ưu tiên phát triển nhân lực, đường sắt đô thị

Trong nửa cuối năm tài khóa 2025, JICA sẽ ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong hợp tác ODA với Việt Nam, phù hợp với 4 trụ cột cải cách trọng tâm của Việt Nam: Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển khu vực tư nhân.

Đặc biệt, về đổi mới sáng tạo, JICA hỗ trợ đào tạo về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường Đại học Việt - Nhật và Đại học Bách khoa Hà Nội.

"JICA tập trung vào các dự án các tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai và lên kế hoạch bao gồm đoạn đường sắt nối Sân bay Nội Bài và Nam Thăng Long, và đoạn đường sắt nối Ga Suối Tiên với Thành phố mới Bình Dương của tuyến tàu điện số 1 TP HCM. Thông qua những dự án này, chúng tôi hướng đến việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các công ty Nhật Bản sang các doanh nghiệp của Việt Nam"- Trưởng đại diện JICA cho biết.

Tin liên quan

JICA hỗ trợ Việt Nam giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán

JICA hỗ trợ Việt Nam giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán

(NLĐO)- JICA hỗ trợ thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam bằng dự án tập trung vào giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán, giám sát các định chế trung gian thị trường, quản lý niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng theo chuẩn mực quốc tế

JICA hỗ trợ 1,2 tỉ yên bảo đảm an toàn thực phẩm nông thủy sản Việt Nam

(NLĐO)- Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho phía Việt Nam nhiều trang thiết bị hiện đại để xây dựng hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời hướng dẫn quản lý vận hành, tổng giá trị lên tới 1,2 tỉ yên

JICA tặng Việt Nam thêm 1.600 hòm lạnh bảo quản vắc-xin trị giá 20 tỉ đồng

(NLĐO)- Ngày 12-11, JICA đã tiến hành trao tặng 1.600 hòm lạnh bảo quản vắc-xin kèm thiết bị theo dõi nhiệt độ cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE).

    Thông báo