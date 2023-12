Nhan sắc Việt thăng hạng trên trường quốc tế

Á hậu Phương Nhi

Trang chủ của chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns công bố bảng xếp hạng Country of the Year 2023. Đây là bảng xếp hạng đánh giá thành tích thi sắc đẹp của các quốc gia trong năm 2023.

Đứng đầu bảng xếp hạng Country of the Year 2023 là Peru với thành tích đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 của người đẹp Luciana Fuster. Thứ 2 là Colombia với thành tích Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2023.



Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Thái Lan, Venezuela, Puerto Rico và Việt Nam. Việt Nam chốt hạng 7, đứng trước các quốc gia khác như Cộng hòa Dominica, Nicaragua, Mỹ, Ecuador…

Việt Nam đứng hạng 7 nhờ vào thành tích của Lê Hoàng Phương và Nguyễn Phương Nhi.

Gần đây nhất, Việt Nam giành thành tích Á hậu 2 tại Hoa hậu Liên lục địa 2023 nhờ người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Bên cạnh đó, các fan cũng đang mong chờ thành tích mới từ Huỳnh Nguyễn Mai Phương ở Hoa hậu Thế giới 2023.

Hoa hậu Ngọc Hằng

Trước đó, Việt Nam cũng được xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties. Bảng xếp hạng này dựa vào kết quả của 5 cuộc thi thuộc hệ thống Grand Slam trong năm 2023 bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational (trong đó nhà Sen Vàng nắm bản quyền 3/5 cuộc thi thuộc hệ thống này).

Chỉ tính riêng trong năm 2023, ba đại diện mà Công ty Sen Vàng chọn "xuất ngoại" đều gặt hái thành công ngoài sức mong đợi, bao gồm Á hậu 4 Miss Grand International Lê Hoàng Phương và Á hậu 2 Miss Intercontinental Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Trước đó, Phương Nhi đại diện Việt Nam tại Miss International và vào top 15.

Hoa hậu Thùy Tiên

Trước đó, hai người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Nguyễn Bảo Ngọc đều dành được vương miện hoa hậu, lần lượt tại hai cuộc thi Miss Grand International 2021 (dành cho Thùy Tiên) và Miss Intercontinental 2022 (dành cho Bảo Ngọc).