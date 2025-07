Nhân sự mới của TP Huế, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị (mới)

Phường An Cựu được thành lập dựa trên việc sáp nhập phường An Tây, An Cựu, An Đông và có diện tích 9,56 km2, quy mô dân số 83.359 người. Trụ sở HĐND, UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu đặt tại 67A Hoàng Quốc Việt