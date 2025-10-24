HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhân sự mới tại nhiều cơ quan của TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa có quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm, Lực lượng Thanh niên xung phong và phường Vũng Tàu, Phú Nhuận...

Sáng 24-10, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của UBND TP HCM.

img

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định cho ông Đỗ Hữu Chính

Cụ thể, điều động và bổ nhiệm ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM.

Bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM.

img

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Trần Văn Nam chúc mừng hai nhân sự vừa được bổ nhiệm.

img

Ông Bùi Chí Tình và ông Đỗ Hữu Chính nhận hoa chúc mừng nhận nhiệm vụ mới

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hiến Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP HCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong kể từ ngày 6-10-2025 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP HCM, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM.

Điều động ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM để thực hiện bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM.

UBND TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Công ty Cây xanh và Thanh niên xung phong - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ phải sang) và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Trần Văn Nam (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng 4 cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại buổi lễ, các quyết định phê chuẩn cán bộ của UBND TP HCM cũng được công bố. Theo đó, UBND TP HCM phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Bình Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Ngọc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030.

img

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM Trần Văn Nam trao quyết định cho lãnh đạo các phường, xã

Bên cạnh đó, UBND TP HCM cũng trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ đối với ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP HCM và ông Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Công ty Cây xanh và Thanh niên xung phong - Ảnh 3.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cá nhân vừa nhận quyết định. Ông đề nghị từng cán bộ, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, phải nhanh chóng bắt tay thực hiện các công việc được phân công.

img

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Đối với các cá nhân vừa được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ tại Sở An toàn thực phẩm và Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị.

Đối với các lãnh đạo UBND xã, phường, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là cấp chính quyền gần dân, trực tiếp làm việc với dân, công việc rất nhiều và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Do đó, mỗi cán bộ cần nhanh chóng tiếp nhận việc, triển khai ngay các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ năm 2025.

"Mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ hôm nay cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể, góp phần cùng TP HCM hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn thực hiện nghị quyết của Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

TP HCM UBND TP HCM bổ nhiệm công ty cây xanh lãnh đạo công ty công ty thanh niên xung phong
