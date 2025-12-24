Nhẫn tâm cướp vé số của người già tàn tật tại Đà Nẵng

Ngày 24-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng nhẫn tâm cướp của người tàn tật.

Nghi phạm bị bắt giữ là Văn Viết Long (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Văn Viết Long tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 23-12, do không có tiền tiêu xài, Văn Viết Long đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Nouvo, BKS 75F1-263.41, lang thang trên các tuyến đường nhằm tìm sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi lưu thông đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành (tổ 35, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (SN 1960, trú tại Quan Nam 1, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), là người khuyết tật đang điều khiển xe lăn bán vé số dạo.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân, Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi ông Quý đưa 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập và yêu cầu ông Quý chọn giúp 2 tờ vé số. Trong lúc ông Quý đang cúi xuống lựa chọn, Long nhanh chóng điều khiển xe mô tô bỏ chạy về hướng cây xăng Gia Nguyễn Tâm.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ tuần tra của Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phối hợp cùng với 2 người dân đi đường là anh Trần Thái Bình (SN 1999, trú Quan Nam 5, phường Liên Chiểu) và anh Huỳnh Đắc Vinh (SN 1998, trú Quan Nam 5, phường Liên Chiểu) phóng xe theo truy đuổi và khống chế, bắt giữ thành công Văn Viết Long cùng tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tang vật tạm giữ gồm 3 tập vé số (mỗi tập 30 tờ) của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành ngày 24-12; 9 tập vé số (mỗi tập 30 tờ) của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng phát hành ngày 24-12 và 1 xe mô tô Nouvo.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng này.