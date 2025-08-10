HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" đã trở về an toàn

Kim Ngân

(NLĐO) - Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn vào trưa 10-8.

Theo đó, trưa ngày 10-8, Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam phát đi thông báo chị Phương M., nhân viên cửa hàng sách tại TP HCMđã trở về an toàn.

"Bạn M. đã được trở về nhà an toàn, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Bạn Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online" - Nhã Nam cho biết. 

Nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" đã trở về an toàn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phương M. đã trở về nhà an toàn, không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu

"Bạn M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online", Fanpage Nhã Nam thông tin. Fanpage này cũng cám ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp đỡ gia đình chị Phương M., công ty.



Trước đó, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết, khoảng 8 giờ ngày 6-8, em gái của chị là Nguyễn Phương M. (SN 1994) rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, đi làm như thường ngày. 30 phút sau, công ty gọi về báo M. không đến nơi làm việc.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, M. lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.

Tin liên quan

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc

(NLĐO) - Sau khi nhận được trình báo của gia đình về việc nữ nhân viên Công ty Nhã Nam mất liên lạc, Công an TP HCM đã xác minh vụ việc

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online"

(NLĐO)- Theo Trung tướng Mai Hoàng, trong 28 người bị "bắt cóc online" mà Công an TP HCM đã giải cứu có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia

Cách hóa giải khi người thân bị "bắt cóc online"

(NLDO) - Sáng 7-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề “BẮT CÓC ONLINE: KỊCH BẢN LỪA ĐẢO TINH VI VÀ CÁCH HÓA GIẢI”

bắt cóc online Nhã Nam mất tích
