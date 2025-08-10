Nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" đã trở về an toàn

Theo đó, trưa ngày 10-8, Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam phát đi thông báo chị Phương M., nhân viên cửa hàng sách tại TP HCMđã trở về an toàn.

"Bạn M. đã được trở về nhà an toàn, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Bạn Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online" - Nhã Nam cho biết.

Chị Nguyễn Phương M. đã trở về nhà an toàn, không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu

"Bạn M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online", Fanpage Nhã Nam thông tin. Fanpage này cũng cám ơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp đỡ gia đình chị Phương M., công ty.

