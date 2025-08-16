Nhanh chóng chi trả chế độ cho người nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các ban, bộ, ngành, địa phương, yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 183 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đôn đốc việc tổng hợp, chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB-CC-VC-NLĐ) nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy.

Chi trả đầy đủ, dứt điểm

Trong văn bản gửi các cơ quan, Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương rà soát, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với CB-CC-VC-NLĐ và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý, theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 (Nghị định 178) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15-3-2025 (Nghị định 67).

Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31-8-2025; thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1-9-2025. Sau thời điểm này, các chính sách liên quan sẽ kết thúc.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc trước ngày 1-8-2025, thuộc lộ trình đến hết ngày 31-12-2025, sẽ tiếp tục được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu bố trí kinh phí kịp thời để chi trả đầy đủ, dứt điểm các chế độ cho đối tượng liên quan trước ngày 31-8-2025. Trường hợp gặp khó khăn về nguồn kinh phí, các cơ quan cần trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã thường xuyên đôn đốc các cơ quan, bộ, ngành, địa phương thực hiện chi trả chế độ, chính sách sau sắp xếp bộ máy.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, chính sách hỗ trợ theo Nghị định 178 không kéo dài, nên các cơ quan cần xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các CB-CC-VC-NLĐ chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025.

Về công tác chi trả chế độ, chính sách, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan nhanh chóng chi trả cho CB-CC-VC-NLĐ bảo đảm chi trả ngay sau khi có quyết định nghỉ việc.

Đề xuất hỗ trợ các nhóm đặc thù

Vừa qua, một số địa phương đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 đối với các đối tượng công tác tại các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ từ cấp Trung ương đến cấp huyện khi thực hiện sắp xếp bộ máy.

Về vấn đề này, trong trả lời các địa phương, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết Nghị định 178 và Nghị định 67 đã quy định các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cấp huyện thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy thuộc phạm vi điều chỉnh của các nghị định này. Theo đó, đối với các hội không được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của các nghị định này.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 2 Nghị định 178, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ trung ương đến cấp huyện chịu tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy thuộc đối tượng áp dụng. Theo đó, người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội này không thuộc đối tượng áp dụng.

Ngoài ra, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1-8-2025 (Kết luận 183) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ cũng đã đề xuất chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đặc thù chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Nhóm thứ nhất gồm CB-CC-VC-NLĐ có từ 15 năm làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đã đủ tuổi nghỉ hưu và cán bộ cấp xã trở lên đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hoặc bệnh binh.

Nhóm thứ hai là người lao động tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, huyện và cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng lao động từ nguồn kinh phí Công đoàn.

Do đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với CB-CC-VC-NLĐ chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận 183.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi - phát biểu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất các nội dung liên quan sáp nhập. Ảnh: TỬ TRỰC

Khẩn trương rà soát, triển khai

Việc chi trả chế độ, chính sách cho CB-CC-VC-NLĐ nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy là nhiệm vụ được Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên đôn đốc triển khai.

Tại Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5-8-2025 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Cùng với đó, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với CB-CC-VC-NLĐ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc.

Sau khi có Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tại TP Hà Nội, Sở Nội vụ đã đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc sang ngày 1-9-2025 và gửi hồ sơ về cơ quan này trước ngày 15-8-2025. Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Tài chính thẩm định các hồ sơ, sau đó báo cáo UBND TP Hà Nội để xem xét, quyết định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-8-2025.

Sở Nội vụ TP Hà Nội nêu rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CB-CC-VC-NLĐ chịu ảnh hưởng từ sắp xếp bộ máy. Do thời gian thực hiện rất ngắn, Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và bảo đảm tiến độ.

Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tham mưu, báo cáo UBND TP Hà Nội triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tập trung rà soát, đề xuất, xét duyệt và chi trả chế độ, chính sách cho CB-CC-VC-NLĐ chịu ảnh hưởng từ việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm tiến độ theo Kết luận 183 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trong trường hợp nhu cầu kinh phí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, các đơn vị cần đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Sở Tài chính được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí còn thiếu, lập dự thảo văn bản giải quyết và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25-8.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa trình Bộ Tài chính để đề xuất Chính phủ và Thủ tướng ban hành quyết định bổ sung kinh phí cho tỉnh trước ngày 31-8-2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng hoặc áp dụng chính sách, chế độ, Sở Nội vụ cần kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để nhận hướng dẫn, bảo đảm các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thực hiện Nghị định 178 và Nghị định 67, UBND thành phố đã ban hành hướng dẫn để các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện rà soát tổng thể chất lượng CB-CC-VC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý. Việc này nhằm thực hiện chế độ, chính sách đối với CB-CC-VC bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng tiêu chuẩn, điều kiện. Theo đó, tính đến hiện tại, Cần Thơ đã giải quyết cho 2.138 trường hợp nghỉ việc để hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 1-7 đến 10-8-2025, Quảng Ngãi đã phê duyệt nghỉ hưởng chế độ cho 2.592 trường hợp. Trong đó, có 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67; cùng với đó là 1.350 trường hợp hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB-CC-VC-NLĐ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc được tỉnh Quảng Ngãi giải quyết kịp thời, bảo đảm. Hiện Quảng Ngãi đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với CB-CC-VC-NLĐ bảo đảm quy định theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tiếp tục giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 của Chính phủ.C.Linh - T.Trực

41.031 người đã nhận chi trả Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy đến ngày 22-7, có 85.447 CB-CC-VC-NLĐ và lực lượng vũ trang đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Trong đó, 77.278 người thuộc diện nghỉ hưu hoặc nghỉ thôi việc, trong đó có 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong số những người đã được phê duyệt kinh phí, 41.031 người đã nhận được chi trả chế độ, chính sách, chiếm tỉ lệ 76,22%.



