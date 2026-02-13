HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhật Bản bắt tàu cá Trung Quốc giữa lúc quan hệ căng thẳng

Hoàng Phương

(NLĐO) - Quan hệ Tokyo - Bắc Kinh đang căng thẳng theo sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) gần đây.

Nhà chức trách Nhật Bản đã tịch thu một tàu cá Trung Quốc và bắt giữ thuyền trưởng của tàu này vì bị cáo buộc phớt lờ lệnh dừng tàu khi đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Nagasaki. Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản hôm 13-2 cho biết thông tin trên.

Thuyền trưởng nói trên là một công dân Trung Quốc 47 tuổi. Người này bị bắt hôm 12-2 với cáo buộc tìm cách né tránh cuộc kiểm tra tại chỗ của nhân viên kiểm soát ngư nghiệp Nhật Bản ở khu vực cách đảo Meshima thuộc quần đảo Goto (tỉnh Nagasaki) khoảng 170 km về phía Tây Nam.

nhật - Ảnh 1.

Tàu cá Trung Quốc (phải) bị tàu của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản

Theo văn phòng khu vực Kyushu của cơ quan này, con tàu có 11 thuyền viên.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Tokyo - Bắc Kinh đang căng thẳng theo sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 11-2025.

Bà Takaichi từ chối rút lại các phát biểu của mình nhưng sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử mới đây, nhà lãnh đạo này cho biết Nhật Bản vẫn đang duy trì trao đổi với Trung Quốc ở “nhiều cấp độ khác nhau” và sẽ phản ứng “một cách bình tĩnh và phù hợp, trên lập trường lợi ích quốc gia của Nhật Bản”.

Theo hãng tin Kyodo, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 một tàu cá Trung Quốc bị tàu của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản bắt giữ. Đây cũng là tàu cá nước ngoài đầu tiên bị như thế trong năm nay.

Trung Quốc và Nhật Bản trước đây cũng từng tranh cãi về việc bắt giữ thuyền trưởng tàu cá. Năm 2010, một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt và giam giữ 17 ngày sau khi tàu kéo của ông va chạm với hai tàu tuần duyên Nhật Bản gần quần đảo ở biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Hồi năm 2017, có 4 tàu cá Trung Quốc bị phía Nhật Bản bắt giữ.

